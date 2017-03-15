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12:04 (мск), источник: 112.ua

Лоукост Ryanair официально объявил о начале работы в Украине

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair официально объявила о заходе на украинский авиарынок. Об этом сказал на пресс-конференции коммерческий директор компании Дэвид О’Брайан.

«Украина станет 34-й страной в сети Ryanair», — сказал он.

По его словам, в прошлом году компания перевезла 120 млн пассажиров и в ближайшем времени намерена увеличить пассажиропоток до 200 млн.

Ryanair будет работать с аэропортами Киева и Львова. Из этих городов будет по 4 рейса в европейские страны. В частности, буду рейсы из Киева в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм.

Напомним, что компания Ryanair была основана в 1984 году. Сейчас Ryanair ежедневно совершает 1800 рейсов по всей Европе. Компания обслуживает более 200 направлений в 33 страны. Парк самолетов авиакомпании состоит из 360 Boeing 737, еще заказано 305 самолетов. Чистая прибыль лоукостера за III квартал 2016/2017 финансового года составила 94,7 млн евро.

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