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16:44 (мск), источник: ТАСС

Госдума приняла во втором чтении закон о натуральных выплатах в ОСАГО

В соответствии с документом, основной формой возмещения по «автогражданке» станет ремонт автомобиля, а не денежная выплата.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении поправки в закон об ОСАГО, которые делают основной формой возмещения по «автогражданке» ремонт автомобиля вместо денежной выплаты.

Согласно проекту документа, выплата по ОСАГО по умолчанию будет осуществляться в виде ремонта машины
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Деньги можно будет получить в исключительных случаях — это полная гибель автомобиля, превышение стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО (400 тыс. руб.), если потерпевший не согласен доплатить. Также выплата будет денежной в случае гибели потерпевшего в ДТП или причинения тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью.

Претендовать на денежную выплату также могут инвалиды. Выплата может быть в деньгах и на основании договоренности потерпевшего со страховщиком.

Кроме того, автовладелец сможет потребовать деньги, если страховая компания не может организовать ремонт в сервисе, соответствующем всем требованиям, которые закон предъявляет к возмещению «в натуре».

Требования к ремонту

Согласно законопроекту, ремонт по ОСАГО нужно будет делать только с помощью новых запчастей, если только сам автовладелец не согласится на бывшие в употреблении или восстановленные детали. Срок ремонта не должен превышать 30 рабочих дней. Автосервис должен находиться не более чем в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего.

Предполагается, что станцию ремонта будет выбирать потерпевший, но из предложенного страховщиком списка его партнеров

Законопроект оставляет автовладельцу возможность отремонтировать машину на станции, с которой у страховщика нет договора, но только по письменному согласованию со страховой компанией.

Для машин в возрасте до двух лет, которые находятся на гарантии, страховщик должен будет организовать ремонт у официального дилера. Если подходящей станции в списке партнеров страховой компании нет, а на другую мастерскую автовладелец не согласится, то выплата также будет в деньгах.

Гарантия на ремонт составит шесть месяцев, а на кузовные и лакокрасочные работы - 12 месяцев. Ответственность за ремонт будет нести страховая компания

Если на страховщика будет поступать много жалоб по организации ремонта, Банк России сможет ограничивать право компании на натуральное возмещение, и страховщик будет рассчитываться с потерпевшим в деньгах.

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По новым правилам, при натуральной выплате в ОСАГО потерпевшему не придется доплачивать за износ запчастей (замену старых деталей на новые). При денежном возмещении разница в стоимости новой и бывшей в употреблении детали (износ), так же, как и сейчас, будет вычитаться из выплаты.

Закон также предусматривает распространение системы прямого возмещения убытков (ПВУ) на коллективные столкновения (более двух машин). ПВУ означает, что потерпевший по ОСАГО обращается за выплатой к своему страховщику, а не к страховщику виновника, а затем страховые компании рассчитываются между собой.

Компромиссный вариант закона

Предполагается, что закон начнет действовать через 30 дней со дня официального опубликования. Новые правила будут работать для новых договоров ОСАГО, заключенных после вступления закона в силу.

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Принятый депутатами во втором чтении проект документа существенно отличается от версии законопроекта, которая прошла первое чтение 14 декабря 2016 года. Детали реформы ОСАГО вызвали бурную дискуссию депутатов, представителей ЦБ, правительства, страхового рынка и экспертного сообщества.

Первоначальный законопроект, внесенный депутатом от «Справедливой России» Михаилом Емельяновым, подразумевал, что выбирать способ возмещения по ОСАГО (ремонт или деньги) будет страховщик, а не автовладелец, как сейчас. Ко второму чтению депутаты и эксперты пришли к конструкции, что ремонт будет делаться по умолчанию, за исключением ряда оговоренных случаев.

Кроме того, в доработанной версии реформы расширились требования к организации ремонта, в частности, появился пункт о новых деталях и было уточнено допустимое расстояние до автосервиса (по предыдущей версии оно могло доходить до 200 км).

Отдельную дискуссию вызвали сроки вступления закона в силу. Первоначально профильный комитет Госдумы на заседании 21 февраля одобрил поправки ко второму чтению, в соответствии с которыми предполагалось, что в некоторых регионах закон будет иметь обратную силу и распространится на все полисы ОСАГО, в том числе и на приобретенные до его принятия. Однако на заседании комитета 9 марта норма об обратной силе была отменена — закон будет действовать только для новых договоров.

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Это очень важно для того, чтобы сами страховщики, станции техобслуживания, Центральный банк могли плавно перейти к новой форме возмещения ущерба, пояснял ранее журналистам председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он напомнил, что со стороны представителей правительства были просьбы об ускоренном рассмотрении закона, чтобы он вступил в действие с начала 2017 года. Однако, отметил Аксаков, депутаты выслушивали все заинтересованные стороны, взаимодействовали с экспертным сообществом, страховым сообществом, регулятором. В результате, по мнению главы комитета, получился сбалансированный законопроект.

Главная цель реформы ОСАГО - преодолеть спровоцированную недобросовестными автоюристами убыточность "автогражданки" в ряде регионов, которая привела к недоступности обязательных полисов
Комментарии
1
Brigitte Stolley
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