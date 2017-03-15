В Омске кладбища оснастят «патриотичной» системой ГЛОНАСС
Парламентарии Горсовета поддержали идею инвентаризации погостов.
Парламентарии Горсовета поддержали идею инвентаризации погостов.
Сегодня, 15 марта, на комитете по ЖКХ и транспорту Омска в Горсовете депутаты без лишних споров поддержали поправку к решению «Об организации похоронного дела».
Речь идет о давней инициативе депутата Вячеслава Васильева, ушедшего в Заксобрание, который предложил инвентаризировать омские погосты. Первоначально представители городской администрации активно сопротивлялись этой идее
Единственное, депутат Александр Иванов внес поправку, что вместо иностранной системы GPS лучше использовать патриотичный ГЛОНАСС.
Выступающий Андрей Никитин, к которому проект решения перешел «по наследству» от Васильева, сообщил об этом коллегам. А председатель комитета Виталий Путинцев отметил:
Виталий Путинцев, председатель комитета по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска:
— Могилки будем регистрировать по координатам. Использовать будем не вражескую GPS, а отечественную ГЛОНАСС. Даже захоронение должно быть патриотичным!
Большинство членов комитета поддержали эту инициативу.
Отметим, что пересчитать омские кладбища получится не раньше следующего года, и только тогда, когда мэрия Омска найдет деньги.