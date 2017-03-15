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13:11 (мск), источник: Om1.ru

В Омске кладбища оснастят «патриотичной» системой ГЛОНАСС

Парламентарии Горсовета поддержали идею инвентаризации погостов.

Сегодня, 15 марта, на комитете по ЖКХ и транспорту Омска в Горсовете депутаты без лишних споров поддержали поправку к решению «Об организации похоронного дела».

Речь идет о давней инициативе депутата Вячеслава Васильева, ушедшего в Заксобрание, который предложил инвентаризировать омские погосты. Первоначально представители городской администрации активно сопротивлялись этой идее из-за недостатка средств. Но потом согласились, что в будущем это возможно реализовать.

Единственное, депутат Александр Иванов внес поправку, что вместо иностранной системы GPS лучше использовать патриотичный ГЛОНАСС.

Выступающий Андрей Никитин, к которому проект решения перешел «по наследству» от Васильева, сообщил об этом коллегам. А председатель комитета Виталий Путинцев отметил:

Виталий Путинцев, председатель комитета по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска:

— Могилки будем регистрировать по координатам. Использовать будем не вражескую GPS, а отечественную ГЛОНАСС. Даже захоронение должно быть патриотичным!

Большинство членов комитета поддержали эту инициативу.

Отметим, что пересчитать омские кладбища получится не раньше следующего года, и только тогда, когда мэрия Омска найдет деньги.

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