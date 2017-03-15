Первую платформу наземного метро в Краснодаре построят в районе ТЦ «Красная площадь»

Совещание прошло в предполагаемом месте строительства одной из остановочных платформ — параллельно ул. Волгоградской в районе мегацентра «Красная площадь». В выездном совещании также приняли участие заместитель директора городского департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Анастасия Шишмарева, представители компании «Кубань Экспресс-Пригород» и Северо-Кавказской железной дороги филиала ОАО «РЖД».

— Сегодня нам предстоит определить приоритетные направления развития предложенного к реализации проекта строительства «наземного метро» — с учетом существующей железнодорожной инфраструктуры. Необходимо обсудить места возможного размещения новых остановочных платформ, вопросы финансового обеспечения, подготовить технико-экономическое обоснование, решить земельно-правовые вопросы. Сроки реализации проекта пока не определены, но идея, безусловно, интересная и нужная городу, — рассказал заместитель директора департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды Владимир Архипов.

На выездном совещании планы по строительству первой остановочной платформы в рамках предлагаемого к реализации проекта «наземного метро» обсудили представители администрации столицы Кубани и инициаторы проекта.

Как рассказал Владимир Архипов, в администрации столицы Кубани уже прошёл ряд межведомственных совещаний, которые провел заместитель главы Краснодара Евгений Зименко. На них обсуждались возможности реализации проекта, итоги объезда железнодорожных путей, в ходе которого были осмотрены предполагаемые места для строительства новых платформ, а также возможность участия в реализации проекта компаний-инвесторов.

Участники сегодняшнего совещания осмотрели место возможного строительства остановочной платформы, детально оценили земельный участок, обсудили планы по развитию инженерной инфраструктуры, оформлению необходимой документации. Отдельно договорились обсудить возможные источники финансирования проекта на разных этапах его реализации.

По мнению создателей проекта, «наземное метро» даст возможность добраться за небольшой отрезок времени из одного микрорайона города в другой. Предполагается, что пассажир, сев на самой отдаленной станции, должен доехать до любой точки Краснодара, потратив не больше одного часа, сделав не более одной пересадки. В дальнейшем, по идее авторов проекта, «наземное метро» можно будет «протянуть» до более отдаленных городов и районов края.

Для реализации проекта, как прозвучало на совещании, предстоит построить ряд остановочных платформ и сеть перехватывающих парковок, организовать перенос остановок городского общественного транспорта, новые автобусные маршруты.

— Надеемся на реализацию проекта в формате государственно-частного партнерства, с помощью структур, заинтересованных в дополнительном трафике, таких, как «Сити-Центр», СБС, «Красная площадь», стадион ФК «Краснодар». Благодаря «метро» объекты получат дополнительный приток посетителей из всех районов города и пригородов, — сообщил один из авторов проекта, представитель компании «Кубань Экспресс-Пригород» Евгений Змиев.

Проект «Наземка» был представлен в декабре 2016 года. Его разработчики: представители общественного движения «Городские решения», ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» и портала «Общественный транспорт Кубани и Адыгеи», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, ранее ИА KrasnodarMedia сообщало, что в Краснодаре стартовал практический этап реализации проекта наземного метро. В администрации города утвердили места строительства платформ к 14 станциям «наземки». Для перехвата пассажиров рядом с платформами метро запланировано обустройство 12 парковок и новых остановок общественного транспорта с запуском 25 локальных автобусных маршрутов. Первые электрички по краснодарской «наземке» начнут ходить по направлениям «Титаровка — Северская» и «Северская-Васюринская». Дата запуска наземного метро пока не называется.