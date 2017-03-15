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15:11 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области у 10 тысяч должников могут отключить газ

С начала 2017 года абонентам Ростовской области, которые несвоевременно платят за газ, было направлено около 10 тысяч уведомлений о предстоящем приостановлении поставки ресурса, сообщает пресс-служба ОАО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Общая задолженность на 1 марта 2017 года за природный газ жителей Ростовской области перед «Газпромом» превысила 760 млн рублей.

«Уведомления об отключении направляются только в тех случаях, когда должник не реагирует на звонки контролеров, а также претензии. Согласно законодательству, приостановление подачи ресурса возможно, если абонент не оплачивал газ в течение двух месяцев и более», — рассказала заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Марина Лагутина.

Добавим, что в 2016 году за долги было отключено 16 тысяч абонентов. За два месяца 2017-го подача газа приостановлена уже у 392 должников. «В отопительный период не отключают дома, имеющие газовые приборы. Но с его окончанием отключений будет значительно больше», — уточнила Марина Лагутина.

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