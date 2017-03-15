В Ростовской области у 10 тысяч должников могут отключить газ

Общая задолженность на 1 марта 2017 года за природный газ жителей Ростовской области перед «Газпромом» превысила 760 млн рублей.

«Уведомления об отключении направляются только в тех случаях, когда должник не реагирует на звонки контролеров, а также претензии. Согласно законодательству, приостановление подачи ресурса возможно, если абонент не оплачивал газ в течение двух месяцев и более», — рассказала заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Марина Лагутина.

Добавим, что в 2016 году за долги было отключено 16 тысяч абонентов. За два месяца 2017-го подача газа приостановлена уже у 392 должников. «В отопительный период не отключают дома, имеющие газовые приборы. Но с его окончанием отключений будет значительно больше», — уточнила Марина Лагутина.