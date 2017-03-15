Роспотребнадзор поддерживает проект по сносу пятиэтажек в Москве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор выступает за программу по сносу пятиэтажек в Москве и строительству на их месте новых жилых зданий. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Безусловно поддерживаю, потому что время, когда такие дома строились, это время достаточно давнее, и период полноценного жизненного цикла тех конструкций, которые тогда использовались, уже истек», — отметила руководитель Роспотребнадзора.

Попова подчеркнула, что новое жилье будет построено в соответствии с санитарными требованиями и с учетом нового уровня лабораторного контроля.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести в Москве все «хрущевки» и на их месте построить новые дома. По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. метров жилья или 7,5 тыс. домов, в которых проживают около 1,6 млн человек. Собянин отметил, что бюджет Москвы достаточно устойчив и столица имеет необходимые финансовые возможности для реализации этого проекта.