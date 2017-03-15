Назарову в павлодарском колхозе показали шотландских коров
Губернатор Омской области посетил передовое хозяйство.
Губернатор Омской области посетил передовое хозяйство.
Сегодня, 15 марта в рамках рабочего визита в Павлодар губернатор Омской области Виктор Назаров посетил передовое хозяйство «Пахарь» Железинского района.
Там главе региона показали агрогородок, производственный и
При этом крестьянское хозяйство сотрудничает с отраслевыми предприятиями Омской области. Помимо выращивания крупного рогатого скота, хозяйство «Пахарь» возделывает более 3-х тысяч гектаров сельхозугодий и приобретает для посева высокопродуктивные сорта зерновых культур омской селекции.
Кроме того, налажен обмен опытом и технологиями в животноводстве между павлодарским хозяйством «Пахарь» и сельхозпредприятием «Соляное» из Омской области, где создана инновационная ферма с уникальными условиями содержания и откорма скота, не имеющая аналогов в России.
Предприятия Казахстана ежегодно закупают у омского
В программе визита омской делегации также предусмотрено посещение ряда предприятий м заведений: Назарбаев Интеллектуальной Школы, ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», «Нефтехим ЛТД», АО «Казэнергокабель».
Кроме того планируется официальная встреча глав регионов Виктора Назарова и Булата Бакауова, стороны поддержат очерденое соглашение о сотрудничестве.
Деловая программа завершится посещением специальной экономической зоны «Павлодар».