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12:56 (мск), источник: Om1.ru

Назарову в павлодарском колхозе показали шотландских коров

Губернатор Омской области посетил передовое хозяйство.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Сегодня, 15 марта в рамках рабочего визита в Павлодар губернатор Омской области Виктор Назаров посетил передовое хозяйство «Пахарь» Железинского района.

Там главе региона показали агрогородок, производственный и культурно-оздоровительный комплекс, овощехранилище на 12000 тонн, завезено 1200 голов зарубежных коров. В комплекс войдет репродуктор на 4200 голов шотландской породы абердин-ангус.

При этом крестьянское хозяйство сотрудничает с отраслевыми предприятиями Омской области. Помимо выращивания крупного рогатого скота, хозяйство «Пахарь» возделывает более 3-х тысяч гектаров сельхозугодий и приобретает для посева высокопродуктивные сорта зерновых культур омской селекции.

Кроме того, налажен обмен опытом и технологиями в животноводстве между павлодарским хозяйством «Пахарь» и сельхозпредприятием «Соляное» из Омской области, где создана инновационная ферма с уникальными условиями содержания и откорма скота, не имеющая аналогов в России.

Предприятия Казахстана ежегодно закупают у омского научно-исследовательского института порядка 1,5 тысячи тонн элитных и высококлассных семян.

В программе визита омской делегации также предусмотрено посещение ряда предприятий м заведений: Назарбаев Интеллектуальной Школы, ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», «Нефтехим ЛТД», АО «Казэнергокабель».

Кроме того планируется официальная встреча глав регионов Виктора Назарова и Булата Бакауова, стороны поддержат очерденое соглашение о сотрудничестве.

Деловая программа завершится посещением специальной экономической зоны «Павлодар».

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