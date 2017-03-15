Доллар продолжает укрепляться к тенге

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

— средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 319,05 тенге за доллар США при объеме торгов 78 950 тыс. долларов США;.

— по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 339,17 тенге за евро при объеме торгов 300 тыс. евро;.

— по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4029 тенге за рубль при объеме торгов 14 000 тыс. рублей;.

— по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 319,02 тенге за доллар (+1,06 тенге), суммарный объем торгов — 135 800 тыс. USD (+8 700 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

— по USDKZT0 001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— по USDKZT0 002 средневзвешенная доходность составила +5,1938% годовых при объеме торгов 1 016 900 тыс. USD;.

— по EURKZT0 001 и EURKZT0 002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 27 банков.