В Беларуси повышается базовая арендная величина
С 1 апреля базовая арендная величина увеличится до 15,2 рубля. Это значит, что подорожает аренда площадей, находящихся в госсобственности.
С 1 апреля базовая арендная величина увеличится до 15,2 рубля. Это значит, что подорожает аренда площадей, находящихся в госсобственности.
Повышение предусмотрено постановлением Совмина от 7 марта № 182.
В последний раз базовая арендная величина повышалась с 1 апреля прошлого года до 13,6 рубля.
Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций принадлежит Беларуси или ее