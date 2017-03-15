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13:57 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларуси повышается базовая арендная величина

С 1 апреля базовая арендная величина увеличится до 15,2 рубля. Это значит, что подорожает аренда площадей, находящихся в госсобственности.

Источник: Ежедневник.by

Повышение предусмотрено постановлением Совмина от 7 марта № 182.

В последний раз базовая арендная величина повышалась с 1 апреля прошлого года до 13,6 рубля.

Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в госсобственности.

Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций принадлежит Беларуси или ее административно-территориальным единицам, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.

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