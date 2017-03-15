В Беларуси повышается базовая арендная величина

В последний раз базовая арендная величина повышалась с 1 апреля прошлого года до 13,6 рубля.

Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций принадлежит Беларуси или ее административно-территориальным единицам, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.