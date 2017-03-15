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13:26 (мск), источник: VN.ru

Главная тема и программа форума «Технопром-2017» стали известны

Предстоящий форум «Технопром-2017» будет посвящен потенциалу оборонно-промышленного комплекса для выпуска продукции гражданского назначения и реализации новой промышленной революции в России. Об этом 14 марта рассказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с журналистами. Впервые форум будет работать три дня вместо двух.

Напомним, что 13 марта в Москве состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного форума технологического развития «Технопром-2017» под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина.

Губернатор Владимир Городецкий на заседании представил информацию об исполнении поручения Правительства РФ от 3 октября 2016 года №РД-П22−5917 (п.2), проекты деловой программы форума и предложения по основным участникам выставки.

«Технопром-2017» будет посвящен двум взаимосвязанным темам: использование потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения и реализация концепции новой промышленной революции в России. Значимость повестки диверсификации предприятий ОПК неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Путин.

— Вице-премьер Дмитрий Рогозин пояснил, почему в этом году планируется сделать упор именно на этих направлениях. После каждого форума, по его словам, есть прорыв. И именно наш «Технопром» готовит для этого основу, — привел слова зампреда правительства губернатор. Владимир Городецкий уточнил, что к таким прорывным направлениям Дмитрий Рогозин отнес инициативы и решения, связанны с ГЛОНАСС и Арктикой, — темами, которые становились основными на предыдущих форумах.

Изменена структура программы форума — впервые в 2017 году разработана трехдневная (прежде форум проходил два дня) программа.

«На 20 июня запланирована молодежная, образовательная программа. Целевая аудитория — студенты, молодые ученые и исследователи, технологические предприниматели и инженеры», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В течение 21—22 июня будут проходить традиционные дискуссионные мероприятия деловой программы форума. Второй день, «стратегический», будет посвящен повестке диверсификации российской экономики в условиях «новой промышленной революции», вызовам импортозамещения на традиционных рынках и выходу на внешние рынки высокотехнологичной продукции. В эти же дни пройдет заседание российско-индийской комиссии по сотрудничеству между странами.

В третий день форума планируется рассмотреть вопросы реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, состоится заседание по отбору проектов для этой программы.

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