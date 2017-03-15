Главная тема и программа форума «Технопром-2017» стали известны
Предстоящий форум «Технопром-2017» будет посвящен потенциалу
Предстоящий форум «Технопром-2017» будет посвящен потенциалу
Напомним, что 13 марта в Москве состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного форума технологического развития «Технопром-2017» под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина.
Губернатор Владимир Городецкий на заседании представил информацию об исполнении поручения Правительства РФ от 3 октября 2016 года №РД-П22−5917 (п.2), проекты деловой программы форума и предложения по основным участникам выставки.
«Технопром-2017» будет посвящен двум взаимосвязанным темам: использование потенциала
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Изменена структура программы форума — впервые в 2017 году разработана трехдневная (прежде форум проходил два дня) программа.
«На 20 июня запланирована молодежная, образовательная программа. Целевая аудитория — студенты, молодые ученые и исследователи, технологические предприниматели и инженеры», — сообщает
В течение
В третий день форума планируется рассмотреть вопросы реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, состоится заседание по отбору проектов для этой программы.