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13:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Долги по зарплате в крае увеличились почти на 13%

Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 марта 2017 года составила 11 млн руб.

По данным Пермьстата, по сравнению с 1 февраля 2017 года этот показатель увеличился на 12,6%. Наибольший объѐм просроченной задолженности приходился на организации обрабатывающих производств (70,3% от общей суммы). Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, составила 719 человек. В расчете на одного работника сумма просроченной

задолженности сложилась в размере 15,2 тыс. руб. Просроченную задолженность по заработной плате имели организации 5 муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась по городу Кунгуру.

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