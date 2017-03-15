Долги по зарплате в крае увеличились почти на 13%

По данным Пермьстата, по сравнению с 1 февраля 2017 года этот показатель увеличился на 12,6%. Наибольший объѐм просроченной задолженности приходился на организации обрабатывающих производств (70,3% от общей суммы). Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, составила 719 человек. В расчете на одного работника сумма просроченной



задолженности сложилась в размере 15,2 тыс. руб. Просроченную задолженность по заработной плате имели организации 5 муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась по городу Кунгуру.