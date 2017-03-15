Tengri Bank и Capital Bank Kazakhstan намерены объединиться

Предполагается, что объединенный банк значительно упрочит свои позиции на финансовом рынке Республики Казахстан. Консолидированный капитал банков составит 43,2 млрд. тенге, что позволит подняться на 17-е место в рейтинге БВУ. Норматив достаточности капитала объединенного банка достигнет 19%, что выше минимально допустимого в 2,4 раза.

Данное событие проводится прежде всего в интересах депозиторов обоих банков и будет иметь большой синергетический эффект для развития бизнеса в целом и выполнения стратегических задач, заявленных банками.

Укрупнение за счет консолидации банковских институтов на рынке Республики Казахстан было предусмотрено в стратегии обоих банков. Успешное завершение переговоров позволит продолжить развитие данного направления в будущем.

Реорганизация финансовых институтов будет проведена в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и международных стандартов.

В настоящий момент АО «Tengri Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» оказывают полный комплекс банковских услуг корпоративного финансирования и обслуживания физических лиц.

В декабре 2016 года международным рейтинговым агентством «S&P Global Ratings» подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО «Tengri Bank» на уровне «B+», а в марте 2016 года долгосрочный кредитный рейтинг АО «Capital Bank Kazakhstan» на уровне «B-«. Данные рейтинги отражают стабильное финансовое состояние банков.