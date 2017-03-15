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13:36 (мск), источник: NewsKo

ОАО «РЖД» продаёт имущественный комплекс в Перми

ОАО «РЖД» объявило аукцион по продаже комплекса объектов котельной и земельного участка на ул. Василия Каменского, в Дзержинском районе Перми.

В частности, на продажу выставлены земельный участок площадью 1 тыс. 514 кв. м.

Как указано в извещении о проведении аукциона, земля может использоваться под баню, котельную и склад.

Вместе с землёй на продажу выставлены двухэтажное здание котельной на ул. Василия Каменского, 9, газопровод среднего давления, кабельные линии электропередач, тепловые сети, а также сеть горячего и холодного водоснабжения, дымовая труба.

Начальная стоимость имущественного комплекса составила 15 млн 36 тыс. руб. Итоги конкурса будут подведены 19 апреля.

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