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16:44 (мск), источник: Вести - Калининград

Израильские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Калининградской областью

Израильские предприниматели готовы сотрудничать с регионом в сферах сельского хозяйства, туризма и IT-технологий. Об этом стало известно на встрече вице-премьера областного правительства Александра Шендерюка-Жидкова с генеральным консулом Израиля в России Михаэлем Лотемом.

Стороны обсудили инвестирование и экономическое сотрудничество, возможность участия израильских компаний в жизни Янтарного края. Сейчас Израиль поставляет в регион овощи, фрукты, орехи и продукцию химической промышленности. Основу калининградского экспорта составляют поставки продовольственных товаров и сельхозсырья.

Александр Шендерюк-Жидков, врио председателя правительства Калининградской области:

— Мы определили 3 сферы. Это, прежде всего, сельское хозяйство. Это производство мяса и зерновых, в которых могут быть заинтересованы израильские покупатели. Вторая сфера — это рыбная отрасль. Мы определили перечень компаний, которые могут закупать израильскую рыбную продукцию и стать основой для продвижения израильской продукции на российском рынке.

Михаэль Лотем, генеральный консул Израиля в России:

— Молоко, помидоры, мясо — это обязательно. Сельское хозяйство, туризм… Но есть ещё такая отрасль, которую необходимо развивать. Это высокие технологии, IT-технологии. Мы посетили ваш университет. Там прекрасные умы. У нас тоже прекрасные умы. Такое сотрудничество может получиться продуктивным и очень важным.

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