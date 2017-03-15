Израильские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Калининградской областью
Израильские предприниматели готовы сотрудничать с регионом в сферах сельского хозяйства, туризма и
Израильские предприниматели готовы сотрудничать с регионом в сферах сельского хозяйства, туризма и
Стороны обсудили инвестирование и экономическое сотрудничество, возможность участия израильских компаний в жизни Янтарного края. Сейчас Израиль поставляет в регион овощи, фрукты, орехи и продукцию химической промышленности. Основу калининградского экспорта составляют поставки продовольственных товаров и сельхозсырья.
Александр
— Мы определили 3 сферы. Это, прежде всего, сельское хозяйство. Это производство мяса и зерновых, в которых могут быть заинтересованы израильские покупатели. Вторая сфера — это рыбная отрасль. Мы определили перечень компаний, которые могут закупать израильскую рыбную продукцию и стать основой для продвижения израильской продукции на российском рынке.
Михаэль Лотем, генеральный консул Израиля в России:
— Молоко, помидоры, мясо — это обязательно. Сельское хозяйство, туризм… Но есть ещё такая отрасль, которую необходимо развивать. Это высокие технологии,