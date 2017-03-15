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14:34 (мск), источник: Noi.md

Что обсудили главы «Молдовагаз» и «Газпрома»?

Председатель правления АО «Молдовагаз» Василе Ботнарь встретился в Москве с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером в центральном офисе этой российской транснациональной корпорации, обсудив с ним ход и перспективы деятельности АО «Молдовагаз» и взаимодействия компаний, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

По сообщению «Газпрома», в частности, сторонами были рассмотрены вопросы, связанные с поставками российского газа потребителям республики и его транзитом по территории Молдовы.

Другие детали встречи не приводятся.

АО «Молдовагаз» — совместное молдо-российское акционерное общество, созданное «Газпромом», правительством Республики Молдова и Министерством промышленности Приднестровья.

Молдова не имеет собственных доказанных запасов газа, газоснабжение полностью обеспечивается за счет поставок из России. В 2016 г. объем поставок российского газа потребителям Республики Молдова составил около 3 млрд. куб. м. Контракты между «Газпромом» и «Молдовагаз» на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 г.

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