Что обсудили главы «Молдовагаз» и «Газпрома»?

По сообщению «Газпрома», в частности, сторонами были рассмотрены вопросы, связанные с поставками российского газа потребителям республики и его транзитом по территории Молдовы.

Другие детали встречи не приводятся.

АО «Молдовагаз» — совместное молдо-российское акционерное общество, созданное «Газпромом», правительством Республики Молдова и Министерством промышленности Приднестровья.

Молдова не имеет собственных доказанных запасов газа, газоснабжение полностью обеспечивается за счет поставок из России. В 2016 г. объем поставок российского газа потребителям Республики Молдова составил около 3 млрд. куб. м. Контракты между «Газпромом» и «Молдовагаз» на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 г.