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13:59 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На Среднем Урале за один месяц удвоились долги по зарплате

От действий работодателей пострадало 311 свердловчан.

Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области по данным на 1 марта 2017 года составила 7 763 000 рублей, сообщили «АиФ-Урал» в Свердловскстате.

Как отмечают статистики, по сравнению с 1 февраля она увеличилась на 4 128 000 рублей, то есть в 2,1 раза. При этом речь идет о предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Это организации, занимающиеся распределением воды, управлением жилфондом и котельными. Всего пострадало 311 уральцев.

Стоит также отметить, что в Свердловскстат поступили далеко не все данные о долгах по зарплате. Так, по информации, озвученной вчера, 14 марта, прокурором Екатеринбурга Светланой Кузнецовой, на данный момент предприятия МОАП и ТТУ в Екатеринбурге должны своим 1 730 сотрудникам порядка 10 млн рублей. В связи с этим надзорное ведомство сейчас проводит проверку. Руководство организаций вызвано для дачи объяснений.

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