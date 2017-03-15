В Башкирии пчеловоды смогут свободно использовать бренд «башкирский мёд»
УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане право на бренд «башкирский мёд» демонополизировано.
УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане право на бренд «башкирский мёд» демонополизировано.
Впервые частная компания получила свидетельство о праве на использование бренда, подразумевая территориальную принадлежность сладкого продукта. До этого, в течение 12 последних лет единственным обладателем патента был Башкирский
Как было заявлено на
«Появились великолепные условия, чтобы поддержать производителей мёда нашей республики, потому что бренд “башкирский мёд” привязан к территории. И в данной ситуации все наши производители получают эту преференцию, — отметил президент
Сегодня в Башкортостане в хозяйствах всех форм собственности насчитывается 357 тысяч пчелиных семей. Основная их доля приходится на частный сектор — 301 тысяча (84 процента),