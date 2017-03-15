В Башкирии пчеловоды смогут свободно использовать бренд «башкирский мёд»

Впервые частная компания получила свидетельство о праве на использование бренда, подразумевая территориальную принадлежность сладкого продукта. До этого, в течение 12 последних лет единственным обладателем патента был Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии. Использовать на этикетке продукции наименование происхождение товара «башкирский мёд» даже пчеловодам республики было запрещено. Игнорирование каралось судебными исками и серьезными штрафами.

Как было заявлено на пресс-конференции в рамках выставки «АгроКомплекс-2017», демонополизация отрасли создаст здоровую конкуренцию. «Наша задача не сосредоточить все в одних руках, а создать алгоритм коллективного доступа к бренду “башкирский мёд” для всех участников этого рынка», — подчеркнул генеральный директор ООО «Башкирские пасеки» Сергей Мулюков.

«Появились великолепные условия, чтобы поддержать производителей мёда нашей республики, потому что бренд “башкирский мёд” привязан к территории. И в данной ситуации все наши производители получают эту преференцию, — отметил президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев. — Важно внутри республики создать комфортные условия для работы пчеловодов, дать возможность производить качественный башкирский мёд, и дальше уже совместными усилиями бороться с фальсификатом башкирского мёда на российском и международном рынках, грамотно лоббировать наш бренд».