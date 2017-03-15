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13:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии пчеловоды смогут свободно использовать бренд «башкирский мёд»

УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане право на бренд «башкирский мёд» демонополизировано.

Источник: Башинформ

Впервые частная компания получила свидетельство о праве на использование бренда, подразумевая территориальную принадлежность сладкого продукта. До этого, в течение 12 последних лет единственным обладателем патента был Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии. Использовать на этикетке продукции наименование происхождение товара «башкирский мёд» даже пчеловодам республики было запрещено. Игнорирование каралось судебными исками и серьезными штрафами.

Как было заявлено на пресс-конференции в рамках выставки «АгроКомплекс-2017», демонополизация отрасли создаст здоровую конкуренцию. «Наша задача не сосредоточить все в одних руках, а создать алгоритм коллективного доступа к бренду “башкирский мёд” для всех участников этого рынка», — подчеркнул генеральный директор ООО «Башкирские пасеки» Сергей Мулюков.

«Появились великолепные условия, чтобы поддержать производителей мёда нашей республики, потому что бренд “башкирский мёд” привязан к территории. И в данной ситуации все наши производители получают эту преференцию, — отметил президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев. — Важно внутри республики создать комфортные условия для работы пчеловодов, дать возможность производить качественный башкирский мёд, и дальше уже совместными усилиями бороться с фальсификатом башкирского мёда на российском и международном рынках, грамотно лоббировать наш бренд».

Сегодня в Башкортостане в хозяйствах всех форм собственности насчитывается 357 тысяч пчелиных семей. Основная их доля приходится на частный сектор — 301 тысяча (84 процента), крестьянско-фермерские хозяйства — 42 тысячи (12), в сельхозпредприятиях насчитывается 14 тысяч пчелосемей (4). В минувшем году в регионе произведено 11 тысяч тонн валового мёда, в том числе 5,4 тысячи тонн товарного мёда.

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