Рустэм Хамитов о торговле: Надо поддерживать «малышей»

Глава республики Рустэм Хамитов в интервью журналу «Эксперт-Урал» рассказал об основных проблемах, с которыми сталкиваются представители малого бизнеса и о причинах, почему они не могут оставаться конкурентоспособными :

— На мой взгляд, поддержка «малышей» — это и есть главная антимонопольная работа, — отметил глава республики. — Сейчас глобальные сети открывают свои магазины «дверь в дверь» рядом с маленькими торговыми точками, демпингуют и убивают малый и средний бизнес.

— Разве это правильно? Люди остаются без бизнеса, без работы. У нас в республике по этим причинам закрылись шесть местных торговых сетей. Но они налоги платили у нас, создавали конкуренцию, продавали нашу продукцию!