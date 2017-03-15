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16:20 (мск), источник: АиФ Казань

Прокуратура создала судебный прецедент по вкладчику «ТФБ-Финанс»

Вахитовский райсуд 15 марта в полном объеме удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей признать сделку по переводу денег вкладчика «Татфондбанка» в «ТФБ-Финанс» недействительной, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Аргументы и факты

Примечательно, что исковые требования удовлетворили на первом же судебном заседании. С момента подачи иска не прошло и двух недель.

Таким образом, прокуратура создала судебный прецедент по возврату средств вкладчиков из «ТФБ-Финанс» обратно в «Татфондбанк». Судебное решение подразумевает признание недействительной сделки по переводу денег вкладчиков в «ТФБ-Финанс». Теперь средства должны будут возвращены в банк на счет вкладчика.

Также суд признал клиента «ТФБ-Финанс» вкладчиком банка и обязал включить его в реестр вкладчиков. Теперь инвалид 1 группы, интересы которого представляла прокуратура, сможет получить свои деньги по страховке АСВ.

Судебное решение подлежит немедленному исполнению, уточнили в прокуратуре.

«Мы удовлетворены решением суда. Считаем, что это важный шаг к формированию устойчивой судебной практики по восстановлению прав граждан, которые не способны их самостоятельно отстаивать. Рассчитываем на то, что остальные категории пострадавших вкладчиков Татфондбанка будут активно использовать сегодняшний судебный прецедент для самостоятельного обращения в судебные органы за защитой нарушенных прав», — сообщил «АиФ-Казань» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Еще один иск в отношении второго пострадавшего — 79 летнего мужчины — также будет рассмотрен в Вахитовском суде 15 марта. Всего прокуратура подала три иска, в надзорное ведомство тем временем обратились еще около 20 человек.

Добавим, что прокурор может представлять в суде интересы инвалидов и тех граждан, по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не могут самостоятельно обратиться в суд. Всего, по подсчетам обманутых вкладчиков, пострадавших около 1800 человек. Люди уверены, что всех их ввели в заблуждение и обманом перевели вклады в ТФБ-Финанс, чем лишили права на страховку от АСВ.

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