Реконструкцию двух участков МКАД начнут в этом году

Это участок МКАД от Каширского до Варшавского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с улицей Липецкой, и участок МКАД от улицы Верхние Поля до Бесединского моста через реку Москву, включая развязку на пересечении с улицей Верхние Поля.

По словам Андрея Бочкарёва, сейчас ведётся проектирование этих объектов. «Расходы на проектирование и осуществление работ по реконструкции участков МКАД включены в Адресную инвестиционную программу Москвы», — отметил руководитель Департамента.

На участке МКАД от Каширского шоссе до Варшавского шоссе реконструируют четыре километра дорог. Здесь построят три тоннеля, дополнительные съезды, модернизируют съезды в составе транспортных развязок на пересечении МКАД с Липецкой улицей и Востряковским проездом.

На втором участке МКАД — от улицы Верхние Поля до Бесединского моста — планируется построить транспортные развязки на пересечении с улицей Верхние Поля и с улицей Капотней, съезды к торговому центру «Мега Белая дача» и рынку «Садовод», а также дополнительные съезды и боковые проезды. Для удобства пешеходов через улицу Верхние Поля в районе 14-го километра МКАД и у рынка «Садовод» сделают надземный переход.

За последние пять лет в столице реконструировали 13 крупных развязок на Кольцевой автодороге. Ещё одну, на пересечении с Профсоюзной улицей, планируют запустить до конца этого года. По мере развития территорий вдоль МКАД понадобится модернизация и других развязок. Например, с развитием «Сколкова» необходимо будет реконструировать развязку на пересечении улицы Генерала Дорохова с кольцевой магистралью.