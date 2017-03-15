Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Меркель назвала причину отмены намеченной встречи с Трампом
Спустя годы открывается правда о браке Даля и Нины Дорошиной
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет
«Медвешчак» со следующего сезона не будет выступать в КХЛ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
12Наступление на Мосул
12Первая женщина в космосе
10Фестиваль весны в Индии
15:42 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Реконструкцию двух участков МКАД начнут в этом году

Это участки МКАД от Каширского до Варшавского шоссе и от улицы Верхние Поля до Бесединского моста. Сейчас ведётся проектирование объектов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Реконструкция двух участков МКАД начнётся в этом году, сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарёв.

Это участок МКАД от Каширского до Варшавского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с улицей Липецкой, и участок МКАД от улицы Верхние Поля до Бесединского моста через реку Москву, включая развязку на пересечении с улицей Верхние Поля.
Андрей БочкарёвГлава департамента строительства Москвы

По словам Андрея Бочкарёва, сейчас ведётся проектирование этих объектов. «Расходы на проектирование и осуществление работ по реконструкции участков МКАД включены в Адресную инвестиционную программу Москвы», — отметил руководитель Департамента.

Читайте также
Поезда дальнего следования могут начать останавливаться в дальних районах Москвы

На участке МКАД от Каширского шоссе до Варшавского шоссе реконструируют четыре километра дорог. Здесь построят три тоннеля, дополнительные съезды, модернизируют съезды в составе транспортных развязок на пересечении МКАД с Липецкой улицей и Востряковским проездом.

На втором участке МКАД — от улицы Верхние Поля до Бесединского моста — планируется построить транспортные развязки на пересечении с улицей Верхние Поля и с улицей Капотней, съезды к торговому центру «Мега Белая дача» и рынку «Садовод», а также дополнительные съезды и боковые проезды. Для удобства пешеходов через улицу Верхние Поля в районе 14-го километра МКАД и у рынка «Садовод» сделают надземный переход.

За последние пять лет в столице реконструировали 13 крупных развязок на Кольцевой автодороге. Ещё одну, на пересечении с Профсоюзной улицей, планируют запустить до конца этого года. По мере развития территорий вдоль МКАД понадобится модернизация и других развязок. Например, с развитием «Сколкова» необходимо будет реконструировать развязку на пересечении улицы Генерала Дорохова с кольцевой магистралью.

Главной причиной заторов на МКАД были развязки клеверного типа, которые могут самозапираться: когда блокируется один въезд, практически сразу встают все остальные.

Поэтому первым этапом реконструкции магистрали выбрали замену «клеверных листов» на направленные съезды — эстакады и тоннели, которые лучше справляются с плотным трафиком. После модернизации пропускная способность развязки сразу увеличивается на 25−30 процентов.

Второй этап работ — разработка проектов планировки отдельных участков дороги. Они предусматривают строительство переходно-скоростных полос, расширение проезжей части, реконструкцию развязок с магистральными улицами и улицами районного значения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу этики
Украина за сутки подготовит санкции против российских банков
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
Путин «без оптимизма» относится к идее введения монархии в РФ
Киев полностью закрыл транспортное сообщение с ДНР и ЛНР
«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом
В здании Дворца правосудия в Дамаске прогремел взрыв
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Цены на аренду квартир в Петербурге в марте снизились
В ряде российских банков вновь упали ставки по ипотеке
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь