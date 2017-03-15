Дом с рухнувшим балконом срочно нуждается в ремонте

Остальные балконы представляют угрозу безопасности людей.

Решение о проведении капремонта фасада дома в Челябинске на проспекте Ленина, 61, где летом 2015 года рухнул балкон, необходимо ускорить. Неутешительные данные о состоянии здания озвучила управляющая компания «Ремжилзаказчик», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Зданию в центре Челябинска — 80 лет. Оно переживает уже второй срок эксплуатации без капитального ремонта фасада, а между тем, согласно строительным нормам, капитальный ремонт стен должен производиться каждые 50 лет, штукатуриться — каждые 20 лет. Однако, по словам представителей управляющей компании, власти бездействуют, и это — огромный риск.

«Откладывая капремонт фасада, ответственные за этот вопрос чиновники фактически играют в русскую рулетку, так как в любой момент может быть пройдена точка невозврата, и здание начнет активно разрушаться», — сообщила Ольга Солодянкина, пресс-секретарь ООО УК «Ремжилзаказчик».

Напомним, дом на Ленина, 61 является объектом культурного наследия, и все вопросы решаются в особом порядке. В 2016 году его включили в первый этап региональной программы капремонта. Здесь должны были заменить магистрали горячего и холодного водоснабжения, электросети, систему водоотведения, капитально отремонтировать подвал. Ничего из этого сделано не было. В 2017 году регоператор запланировал работы по ремонту фасада и фундамента здания. Остается надеяться, что в этом году строители все же приступят к работе.

Проведенные исследования фасада показали, что здание требует серьезного капитального ремонта, но пока еще пригодно для дальнейшей эксплуатации. Большую тревогу вызывает состояние балконов. По заключению экспертов, практически все 66 балконов необходимо демонтировать либо произвести их капитальный ремонт.

Только несколько балконов, построенных по индивидуальным проектам, не нуждаются в капитальном ремонте, однако большинство конструкций находятся в предаварийном состоянии и представляют реальную угрозу для безопасности людей, подчеркнули коммунальщики. Вес балконов — почти 4 тонны, при этом заложенный проектировщиками запас прочности их составляет всего 9%. Даже незначительные разрушения каменной кладки опорной зоны балконов могут привести к их обрушению. И вероятность эта тем выше, чем старше здание. Необходимо принять решение о дальнейших действиях: либо проводить капитальный ремонт практически всех балконов, либо их демонтировать.