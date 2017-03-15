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14:18 (мск), источник: ИА Башинформ

Капремонт завершен в каждом шестом доме Башкирии — Региональный оператор

УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Капитальный ремонт проведен в каждом шестом многоквартирном доме Башкортостана. В общей сложности отремонтирован 2751 дом, сообщает пресс-служба Регионального оператора.

Источник: Башинформ

Программа капитального ремонта в Башкортостане реализуется с 2014 года. На данный момент она включает 16 818 многоквартирных домов.

«Региональный оператор проводит выборочный капитальный ремонт. Это значит, что многоквартирные дома в республике в течение каждых 10 лет получат по одному-два виду ремонта. По завершении 30-летней программы суммарно получится от трех до шести видов ремонта. При этом в течение первых восьми-десяти лет выполняются те виды ремонта, которые снимают самые острые проблемы в домах. В первую очередь это ремонт кровель, а также систем водоснабжения и водоотведения, — прокомментировал генеральный директор НОФ “Региональный оператор РБ” Борис Герасимов. — В последующие годы будут выполняться оставшиеся виды работ, предусмотренные программой, которые улучшат комфортные и безопасные условия проживания наших граждан».

Как сообщало агентство «Башинформ», в этом году планируется провести капремонт в 1064 многоквартирных домах.

В настоящее время в 253 домах ведутся ремонтные работы, в 28 ремонт завершен.

С учетом погодных условий, пока проводятся внутридомовые работы — капремонт систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Основная работа по ремонту кровли и обновлению фасадов начнется с приходом плюсовой температуры.

Информацию по срокам и видам запланированных работ в многоквартирных домах, включенных в Республиканскую программу капитального ремонта, можно узнать на официальном сайте Регионального оператора в разделе «Найти свой дом».

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