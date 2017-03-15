Аксенов исключил срыв сроков по возведению «Тавриды» и моста через пролив

«Сроки установлены в контрактах, работы начнутся на самой дороге “Таврида” летом. На мой взгляд, по этим объектам (мост и трасса “Таврида” — ред.) риска срыва сроков сдачи объектов на сегодняшний день нет», — сказал Аксенов.

Новая четырехполосная автотрасса «Таврида» соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость «Тавриды» протяженностью более 260 километров составляет 138,9 миллиарда рублей в ценах первого квартала 2016 года.

Генеральный подрядчик строительства трассы и автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны полуострова — петербургское АО «ВАД».

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.