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14:34 (мск), источник: Uralpress.ru

ЧУК и ГОК теперь едины: РМК получила «добро» на вхождение в состав Челябинской угольной компании

ЗАО «Русская медная компания» получила одобрение на вхождение в состав «Челябинской угольной компании» в качестве акционера.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, положительное решение было принято на этой неделе. На РМК подтвердили эту информацию. Подробности будут позднее.

Как уже сообщало агентство, первого января 2018 года у Челябинской угольной компании заканчивается лицензия на добычу угля. После этого начнется реализация проекта по рекультивации Коркинского разреза.

ОАО «Челябинская угольная компания» за счет собственных средств разрабатывает проект ликвидации угольного разреза «Коркинский». Параллельно РМК готовит свой проект экологической рекультивации Коркинского угольного разреза.

Как рассказывал ранее агентству вице-губернатор Олег Климов, после прекращения добычи угляуже новое предприятие (ЧУК И РМК) будет вести маркшейдерские наблюдения за состоянием бортов, охрану, откачку воды и займется рекультивацией разреза. Правда, пока окончательно не выбран способ засыпки карьера.

В конце 2017 года РМК совместно с правительством региона планировало начать реализацию программы по переквалификации персонала разреза для работы на предприятиях РМК, в том числе на Томинском ГОКе. После переподготовки специалисты смогут пройти производственную практику на Михеевском ГОКе.

«Это уникальный на сегодня проект, который заключается в синергии двух предприятий, а во главу угла ставится население и экология», — отмечал ранее директор департамента угольной и торфяной промышленности министерства энергетики РФ Сергей Мочальников. По его словам, опыт Челябинской области в дальнейшем может быть рекомендован другим регионам.

Как уже сообщало агентство, после проведенного экологического аудита проекта строительства Томинского ГОКа (проект Русской медной компании) было принято решение о создании рабочей группы, которая займется согласованием вопросов по размещению обезвоженных хвостов обогащения комбината в угольном разрезе «Коркинский». Предполагается, что измельченная в песок горная порода будет сгущена до пастообразного состояния и направлена в Коркинский разрез. Планируется, что пески запечатают дымящие выходы угольных пластов. У ЧУКа есть свои альтернативные предложения.

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