Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле на 0,4%

«Я думаю, что будет», — ответил Топилин на вопрос, будет ли проведена доиндексация страховых пенсий на 0,4%.

В соответствии с законом о страховых пенсиях 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы на 5,4%, при этом в законе о бюджете Пенсионного фонда России на 2017 год была заложена индексация по уровню прогнозной инфляции — 5,8%. На эти цели потребуется 14 млрд рублей. Минтруд настаивал на увеличении страховых пенсий на разницу между прогнозным значением инфляции (5,8%) и фактическим уровнем инфляции за 2016 год (5,4%).