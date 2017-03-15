«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом «Факела»

Пассажир Александр Кимеров был снят с рейса DP422 из-за ярко выраженной агрессии, многочисленных оскорблений членов экипажа и озвученной им угрозы устроить во время полета «шоу

В сообщении говорится, что пассажир сначала занял чужое место с увеличенным пространством для ног, потом пересел на свое место, но демонстративно выставил ноги в проход, «тем самым создал прямую угрозу безопасности полета». Кроме того, утверждает пресс-служба, мужчина неоднократно оскорблял экипаж, заявляя о своей знаменитости и претензиях на больший комфорт, чем у других пассажиров.

«Кимеров летел вместе с другими волейболистами, ничуть не уступающими ему в росте. Однако его коллеги спокойно разместились на своих местах и не устраивали сцен», — говорится в сообщении. Инцидент с Кимеровым привел к задержке рейса на 27 минут, «Победа» намерена обратиться в суд и взыскать со спортсмена расходы, понесенные авиакомпанией.