«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом «Факела»
Авиакомпания утверждает, что спортсмен, которому не позволили пересесть на удобное для него место угрожал устроить «шоу».
Авиакомпания утверждает, что спортсмен, которому не позволили пересесть на удобное для него место угрожал устроить «шоу».
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Авиакомпания «Победа» утверждает, что игрока волейбольного клуба «Факел» (Новый Уренгой) Александра Кимерова сняли с рейса не
Пассажир Александр Кимеров был снят с рейса DP422 из-за ярко выраженной агрессии, многочисленных оскорблений членов экипажа и озвученной им угрозы устроить во время полета «шоу
В сообщении говорится, что пассажир сначала занял чужое место с увеличенным пространством для ног, потом пересел на свое место, но демонстративно выставил ноги в проход, «тем самым создал прямую угрозу безопасности полета». Кроме того, утверждает
«Кимеров летел вместе с другими волейболистами, ничуть не уступающими ему в росте. Однако его коллеги спокойно разместились на своих местах и не устраивали сцен», — говорится в сообщении. Инцидент с Кимеровым привел к задержке рейса на 27 минут, «Победа» намерена обратиться в суд и взыскать со спортсмена расходы, понесенные авиакомпанией.
Ранее со ссылкой на
Мой рост — 215 см, и я физически не сумел разместиться на своем кресле, мне пришлось выставить колени в проход. Этим я снова вызвал возмущение стюардессы
В итоге сотрудница «Победы» вызвала полицию. Директор ВК «Факел» Николай Капранов заявил, что клуб не планирует обращаться в суд, но ждет от авиакомпании извинений.