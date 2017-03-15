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14:41 (мск), источник: Интерфакс

«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом «Факела»

Авиакомпания утверждает, что спортсмен, которому не позволили пересесть на удобное для него место угрожал устроить «шоу».

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Авиакомпания «Победа» утверждает, что игрока волейбольного клуба «Факел» (Новый Уренгой) Александра Кимерова сняли с рейса не из-за высокого роста, а из-за вызывающего поведения.

Пассажир Александр Кимеров был снят с рейса DP422 из-за ярко выраженной агрессии, многочисленных оскорблений членов экипажа и озвученной им угрозы устроить во время полета «шоу
Пресс-служба авиакомпании

В сообщении говорится, что пассажир сначала занял чужое место с увеличенным пространством для ног, потом пересел на свое место, но демонстративно выставил ноги в проход, «тем самым создал прямую угрозу безопасности полета». Кроме того, утверждает пресс-служба, мужчина неоднократно оскорблял экипаж, заявляя о своей знаменитости и претензиях на больший комфорт, чем у других пассажиров.

«Кимеров летел вместе с другими волейболистами, ничуть не уступающими ему в росте. Однако его коллеги спокойно разместились на своих местах и не устраивали сцен», — говорится в сообщении. Инцидент с Кимеровым привел к задержке рейса на 27 минут, «Победа» намерена обратиться в суд и взыскать со спортсмена расходы, понесенные авиакомпанией.

Ранее со ссылкой на пресс-службу волейбольного клуба «Факел» сообщалось, что полиция по заявлению сотрудника авиакомпании «Победа» 12 марта сняла с рейса Самара-Москва волейболиста Кимерова. По словам самого спортсмена, он купил билет на обычное место, но в самолете попросил стюардессу пересадить его к аварийному выходу и получил отказ. Этот разговор услышала сидевшая у аварийного выхода девушка и согласилась поменяться с волейболистом местами, но бортпроводница вернула всех на свои места.

Мой рост — 215 см, и я физически не сумел разместиться на своем кресле, мне пришлось выставить колени в проход. Этим я снова вызвал возмущение стюардессы
Александр Кимеров

В итоге сотрудница «Победы» вызвала полицию. Директор ВК «Факел» Николай Капранов заявил, что клуб не планирует обращаться в суд, но ждет от авиакомпании извинений.

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