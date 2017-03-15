В Башкирии запрещена работа восьми опасных скотомогильников

Прокурорская проверка выявила несоответствие сооружений ветеринарно-санитарным и природоохранным требованиям. Они были негерметичны, через них протекали грунтовые и талые воды, что создавало угрозу распространения инфекций.

Сообщается, что в 2014 году на капитальный ремонт объектов было выделено 4,5 млн рублей. Использование бюджетных средств по назначению не контролировалось администрацией — часть средств была похищена. Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество».