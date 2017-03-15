В Башкирии запрещена работа восьми опасных скотомогильников
УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане Верховный суд запретил эксплуатацию восьми опасных скотомогильников, расположенных на территории Архангельского района.
УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане Верховный суд запретил эксплуатацию восьми опасных скотомогильников, расположенных на территории Архангельского района.
Прокурорская проверка выявила несоответствие сооружений
Сообщается, что в 2014 году на капитальный ремонт объектов было выделено 4,5 млн рублей. Использование бюджетных средств по назначению не контролировалось администрацией — часть средств была похищена. Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество».