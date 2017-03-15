В Волгоградской области возобновлена реконструкция автотрассы «Каспий»

В Городищенском районе Волгоградской области возобновлены работы по реконструкции трассы Р-22 (М-6) «Каспий». Задача дорожников расширить автомагистраль с двух до четырех полос и, таким образом, повысить безопасность дорожного движения. В этом году будет реконструирован участок дороги с 922 км по 932 км. В результате, протяженность «четырехполоски» от Волгограда в сторону Москвы уже к октябрю этого года увеличится с 29 до 40 километров.

Как рассказал замначальника ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», в чьем ведение находится автотрасса, Александр Колобродов, сначала дорожники уложат в основание трассы подушку из гравийно-песчаной смеси толщиной в 25 сантиметров укладывают нижний, «тощий» слой бетона — 18 сантиметров, затем верхний, тяжелый — еще 24 сантиметра. Таким образом, общая толщина дорожной одежды составляет 67 сантиметров.

В проект реконструкции также входит строительство линии искусственного освещения и транспортной развязки с путепроводом через железнодорожное полотно и мост через реку Котлубань (протяженность 70 метров). На этих искусственных сооружениях верхние слои дорожной одежды уложены. По правой стороне московской трассы девять километров «двухполоски» из цементобетона также выполнено, по четырехкилометровому участку пущено автомобильное движение.

— Дорога Москва — Волгоград была построена в 1976 году и уже не отвечает современным нормативам. Кроме того, что трасса будет расширена, покрытие из цементобетона намного долговечнее и прочнее асфальтового, и способно служить, не требуя ремонта, на протяжении полувека, даже при интенсивной нагрузке и в сложных климатических условиях, — подчеркнул Александр Колобродов.

Добавим, что силами федеральных казенных управлений «Упрдор Москва-Волгоград» и «Упрдор Азов» в 2016 году приведено в порядок 209 километров подведомственных дорог — особое внимание уделялось наиболее проблемным участкам. За три года в Волгоградской области на федеральных трассах приведено в порядок 375 километров дорог, отремонтировано восемь мостов, построено четыре надземных перехода. В текущем году в области федеральные дорожники приведут в порядок еще 168 километров автотрасс.