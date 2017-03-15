Омские аграрии закупят почти тысячу тракторов и комбайнов
Селяне также готовят спецтехнику к работе на полях.
Селяне также готовят спецтехнику к работе на полях.
Агропромышленный комплекс Омской области активно готовится к новому сельскохозяйственному сезону, сообщает региональный минсельхоз.
Аграрии планируют в 2017 году приобрести не менее 910 единиц техники и оборудования, в том числе 200 тракторов, 150 зерноуборочных комбайнов, 12 кормоуборочных комбайнов и другую технику.
Кроме того, им предстоит отремонтировать и наладить свыше 11 тысяч тракторов, более полутысячи посевных комплексов, а также рыхлители и сеялки. На сегодняшний день около 80% техники полностью подготовлено к интенсивной работе на полях.
Парк сельхозтехники региона постоянно обновляется, в основном за счёт приобретения машин и оборудования отечественного производства в рамках поставленных задач по импортозамещению. Государство компенсирует российским предприятиям 20% стоимости производимой техники, информирует