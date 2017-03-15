Омские аграрии закупят почти тысячу тракторов и комбайнов

Агропромышленный комплекс Омской области активно готовится к новому сельскохозяйственному сезону, сообщает региональный минсельхоз.

Аграрии планируют в 2017 году приобрести не менее 910 единиц техники и оборудования, в том числе 200 тракторов, 150 зерноуборочных комбайнов, 12 кормоуборочных комбайнов и другую технику.

Кроме того, им предстоит отремонтировать и наладить свыше 11 тысяч тракторов, более полутысячи посевных комплексов, а также рыхлители и сеялки. На сегодняшний день около 80% техники полностью подготовлено к интенсивной работе на полях.