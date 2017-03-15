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15:00 (мск), источник: АиФ Омск

Омские аграрии закупят почти тысячу тракторов и комбайнов

Селяне также готовят спецтехнику к работе на полях.

Агропромышленный комплекс Омской области активно готовится к новому сельскохозяйственному сезону, сообщает региональный минсельхоз.

Аграрии планируют в 2017 году приобрести не менее 910 единиц техники и оборудования, в том числе 200 тракторов, 150 зерноуборочных комбайнов, 12 кормоуборочных комбайнов и другую технику.

Кроме того, им предстоит отремонтировать и наладить свыше 11 тысяч тракторов, более полутысячи посевных комплексов, а также рыхлители и сеялки. На сегодняшний день около 80% техники полностью подготовлено к интенсивной работе на полях.

Парк сельхозтехники региона постоянно обновляется, в основном за счёт приобретения машин и оборудования отечественного производства в рамках поставленных задач по импортозамещению. Государство компенсирует российским предприятиям 20% стоимости производимой техники, информирует интернет-источник.

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