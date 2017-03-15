Сквера на набережной Тухачевского в Омске все же не будет

Речь о территории напротив главного корпуса ОмГПУ, которую застраивает скандальная компания ООО «Партнер-Инвест», что стало ясно из обсуждения вопроса на комитете ОГС по вопросам градостроительства.

Там идет строительство 8-этажного офисного здания — участок был сдан в аренду в 2009 году, когда находился в зоне ОД-1, позволяющей возведение подобных объектов. После этого зону перевели в ОД-2, подразумевающую только объекты образования, а в 2016 году после многочисленных жалоб студентов и работников педуниверситета — в Р-1, относящуюся к паркам и скверам и не допускающую строительство капитальных объектов. Таким образом, недостроенное здание «Партнер-Инвеста» находиться там не могло, а оттого компания не могла поставить его на учет.

При этом функциональная зона по Генплану не предполагает парки и скверы на данной территории, а потому суд встал на сторону застройщика и потребовал признать решение о переводе зоны в Р-1 недействительным.

Решение вступит в силу 20 марта, однако подавать апелляцию правовое управление горсовета и депутаты решили нецелесообразным, поскольку шансы оспорить решение практически отсутствуют.

Отметим, что зона ОД-2 также не предполагает размещение офисных зданий, а потому застройщик может вновь отправиться в суд.

Скандальности «Партнер-Инвесту» добавляет то, что ранее компанией руководил глава отдела по управлению казенным имуществом Центра учета и содержания собственности Анатолий Антипин, приходящийся зятем омскому министру имущественных отношений Борису Смольникову. Сейчас владельцами компании являются Ольга Антипина (судя по фамилии, вероятно, это супруга Антипина) и Лариса Мягких.