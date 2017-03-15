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15:23 (мск), источник: Uralpress.ru

«Стройкомплект» снова проиграл: в Челябинске должны снести крупный строительный завод

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда предыдущей инстанции о сносе незаконно построенного завода по производству сухих строительных смесей «ЧЗССС», говорится в постановлении суда.

Решение вынесено через 2 месяца после постановления арбитражного суда Челябинской области по иску челябинской мэрии.

В ходе судебных заседаний было установлено, что «Стройкомплект» (входит в строительный холдинг вице-спикера ЗСО Юрия Карликанова, с середины 2015 года находится в стадии банкротства, введена процедура наблюдения) получил в аренду участок земли под строительство завода строительных смесей без аукциона в конце октября 2009 года. Организация ранее ни разу не обращалась в администрацию города для получения документов на строительство объекта, однако, как показали результаты нескольких выездных проверок, завод был построен и уже давно эксплуатируется.

Уже после появления дела, 11 января 2016 года, «Стройкомплект» подал заявление о выдаче разрешения на строительство уже построенного завода. Мэрия Челябинска отказала, ссылаясь на нарушение границ отведенного участка «проектируемым» объектом.

Суд посчитал, что ответчик, эксплуатируя завод и не предпринимая при этом никаких действий для узаконивания объекта, недобросовестно использовал предоставленные ему права. На основании этого судья обязал «Стройкомплект» за свой счет снести здание завода по производству сухих строительных смесей.

В Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд «Стройкомплект» предоставил экспертизу о безопасности объекта, построенного, всё же, без разрешения. Однако суд не стал рассматривать документы в качестве довода к сохранению завода. «Поскольку лицом, заинтересованным в сохранении самовольной постройки, является лицо, осуществившее строительство с нарушением установленного порядка, данное лицо не может при решении вопроса о сохранении самовольной постройки быть освобождено от бремени доказывания наличия указанных условий, в том числе безопасности постройки», — говорится в решении суда.

Отметим, по решению арбитражного суда Челябинской области, вынесенному 15 декабря 2016 года, завод должен был быть снесен за средства «Стройкомплекта» в течение двух месяцев, однако, поскольку организация подала апелляционную жалобу, решение вступает в силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, то есть с 15 февраля. Но у коммерсантов еще есть время обжаловать решение в Арбитражном суде Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через арбитражный суд первой инстанции.

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