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16:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Около 400 млн рублей выделено на программу расселения аварийного жилья в Приангарье

19,5 млрд рублей в общей сложности направлено на программы расселения в регионе за все годы из бюджета разных уровней.

Примерно 400 млн рублей из областного бюджета дополнительно выделено на программу расселения аварийного жилья в Приангарье. В общей сложности в регион на программы расселения за все годы из бюджета разных уровней направлено 19,5 млрд рублей. Сегодня, 15 марта, на сессии Законодательного собрания Иркутской области проведены последние уточнения бюджета, которые позволяют полностью обеспечить финансирование расселения всех объемов аварийного фонда на территории Приангарья. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

Основное отставание от темпов выполнения программы в двух муниципалитетах — Братске и поселке Магистральный. Одна из причин сложившейся ситуации — несбалансированность планирования программы, в которой на первые три года было заложено расселение 46% от общего объема, а на 2016 и 2017 год — 54%.

«Больший объем приходится именно на завершающий этап, в который нам необходимо не только построить все дома, но и расселить граждан», — отметил первый заместитель губернатора Иркутской области — председатель правительства Иркутской области Александр Битаров.

Ситуацию с Братском правительство региона держит на постоянном контроле. Применены все возможные механизмы, позволяющие ускорить исполнение программы: строительство домов, долевое строительство, выкуп жилья.

По словам председателя наблюдательного совета Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, мэр Братска при посещении Фонда дал обещание завершить программу на территории муниципалитета до 1 ноября 2017 года.

«Вместе с Братском вам в регионе необходимо расселить 199 тысяч кв. метров за оставшиеся полгода — это достаточно большой объем. Я планирую вместе с руководством Фонда летом посетить регион и обязательно Братск, чтобы лично оценить ход исполнения программы», — сказал Сергей Степашин.

В начале мая состоится Госсовет под руководством президента РФ Владимира Путина, на котором будет обсуждаться ход реализации программы расселения аварийного жилья, а также возможность ее продления.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что программа расселения аварийного жилья, начатая в 2014 году и завершающаяся в сентябре 2017 года, по состоянию на 1 марта выполнена на 72,2%. Некоторые регионы, в том числе Иркутская область, могут не уложиться в график. Если регионы не завершат переселение в полном объеме до 1 сентября, то они обязаны будет вернуть в Фонд ЖКХ всю финансовую поддержку начиная с 2013 года.

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