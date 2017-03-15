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18:02 (мск), источник: Городской репортер

Ворошиловский мост в Ростове строят на деньги системы «Платон»

Глава Росавтодора Роман Старовойт назвал девять приоритетных региональных дорожных объектов, которые будут построены за счет средств системы «Платон», среди которых Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Азов».

Уточняется, что на строительство Ворошиловского моста было направлено 1,5 млрд рублей от сборов системы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на осень 2017 года.

Добавим, что также деньги пойдут на строительство мостов в Нижнем Новгороде, республике Алтай, Самаре, Подмосковье, Новосибирске.

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