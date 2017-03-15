Ворошиловский мост в Ростове строят на деньги системы «Платон»

Уточняется, что на строительство Ворошиловского моста было направлено 1,5 млрд рублей от сборов системы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на осень 2017 года.

Добавим, что также деньги пойдут на строительство мостов в Нижнем Новгороде, республике Алтай, Самаре, Подмосковье, Новосибирске.