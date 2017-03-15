Суд признал нижегородский «Форус банк» банкротом

Как говорится в материалах арбитражного суда Нижегородской области, суд в ходе заседания 15 марта признал банк банкротом и постановил открыть конкурсное производство в отношении него.

Основной офис банка расположен на ул. Максима Горького, д. 117 в Нижнем Новгороде. У банка также есть офисы еще в 18 городах России.

Напомним, что иск о банкротстве банка в суд подал Центробанк.

Он же отозвал лицензию у нижегородского «Форус банка» 19 декабря в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Ранее сообщалось, что Россельхозбанк выбран агентом для выплат вкладчикам лишенного лицензии нижегородского «Форус банка».