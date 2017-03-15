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18:10 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области появится мясо-молочный товарный комплекс

Сейчас идет работа по подбору площадок для строительства комплекса.

Инновационный центр по производству и переработке козьего молока и мясо-молочный товарный комплекс на 11 250 голов дойного стада появится в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Инвестор планирует вложить в строительство комплекса более 12 млрд рублей. Будет создано 450 новых рабочих мест, планируемый объем инвестиций по производству и переработке козьего молока — свыше 1 млрд рублей. Сейчас идет работа по подбору площадок для строительства.

«Два новых проекта, связанных с импортозамещением, позволят нам повысить уровень обеспечения молоком и молочными продуктами жителей области, — отметил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. — Крупный животноводческий комплекс на 11 тысяч голов КРС станет прорывным проектом».

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