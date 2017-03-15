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16:54 (мск), источник: Ictv.ua

Холдинг Ахметова заявил о потере предприятий в «ДНР» и «ЛНР»

Энергохолдинг ДТЭК полностью потерял контроль над всеми предприятиями, которые находятся на территориях «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Мы боролись за сохранение этих предприятий в экономической инфраструктуре Украины три года, но обеспечить их дальнейшую стабильную работу мы не можем, — заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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