Холдинг Ахметова заявил о потере предприятий в «ДНР» и «ЛНР»
Энергохолдинг ДТЭК полностью потерял контроль над всеми предприятиями, которые находятся на территориях «ДНР» и «ЛНР».
Энергохолдинг ДТЭК полностью потерял контроль над всеми предприятиями, которые находятся на территориях «ДНР» и «ЛНР».
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— Мы боролись за сохранение этих предприятий в экономической инфраструктуре Украины три года, но обеспечить их дальнейшую стабильную работу мы не можем, — заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.