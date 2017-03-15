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16:48 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Суд выпустил экс-замглавы «Нафтогаза» Кацубу из СИЗО

По данным СМИ, решение принял Шевченковский районный суд Киева 10 марта. Суд также снял арест с имущества Кацубы и вернул ему украинский и заграничный паспорта.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева выпустил из СИЗО бывшего заместителя главы НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу, сообщает интернет-издание «Наші гроші».

Согласно сообщению, решение было принято 10 марта.

Суд также снял арест с имущества Кацубы и вернул ему украинский и заграничный паспорта.

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