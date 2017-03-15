Суд выпустил экс-замглавы «Нафтогаза» Кацубу из СИЗО
По данным СМИ, решение принял Шевченковский районный суд Киева 10 марта. Суд также снял арест с имущества Кацубы и вернул ему украинский и заграничный паспорта.
По данным СМИ, решение принял Шевченковский районный суд Киева 10 марта. Суд также снял арест с имущества Кацубы и вернул ему украинский и заграничный паспорта.
КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева выпустил из СИЗО бывшего заместителя главы НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу, сообщает
Согласно сообщению, решение было принято 10 марта.
Суд также снял арест с имущества Кацубы и вернул ему украинский и заграничный паспорта.