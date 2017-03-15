Этим летом отремонтируют 42,5 км казанских дорог на 1 млрд 16 млн рублей
(Казань, 15 марта, «Татар-информ» Ильдар Аюпов). Главное управление содержания и развития
(Казань, 15 марта, «Татар-информ» Ильдар Аюпов). Главное управление содержания и развития
«Выполнение работ по ремонту
Всего объявлено 6 конкурсов:
— До 8 июня 2017 года отремонтируют 7 830 метров дорог за 197 млн рублей (стоимость работ за 1 км 25 170 тысяч рублей).
— Второй конкурс предусматривает ремонт 9 140 метров казанских улиц, благоустройство будет стоить 209,5 млн при оценке работ в 22 932 рубля за метр строительства.
— Еще один тендер предусматривает ремонт дорог в столице Татарстана на сумму в 197,2 млн рублей — отремонтируют 7,8 км дорог по цене в 25 340 рублей за метр, срок установлен до 9 июня 2017 года.
— К этой же дате дорожникам нужно будет сдать 4,4 км полотна дорог согласно еще одному публичному контракту на 109,4 млн рублей, при стоимости работ 24 741 за метр строительства.
— Пятый конкурс предполагает выполнение работ по ремонту БКК от Кировской дамбы до границ с
— Еще 111 млн дорожники потратят на замену дорожных знаков, светофоров и благоустройство внутриквартальных проездов по ул. Чистопольская с тротуарами по улице Четаева и внутриквартальных проездов по ул. Сибгата Хакима.
Стоит отметить, качество выполняемых работ должно соответствовать техническому заданию заказчика, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и иным действующим