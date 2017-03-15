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17:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Этим летом отремонтируют 42,5 км казанских дорог на 1 млрд 16 млн рублей

(Казань, 15 марта, «Татар-информ» Ильдар Аюпов). Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан разместило несколько тендеров, по которым этим летом в столице Татарстана отремонтируют 42,5 км дорог, а также обновят знаки и светофоры более чем на 30 улицах, конкурсы размещены на портале государственных закупок.

«Выполнение работ по ремонту дорожно-уличной сети города Казани предусматривает: фрезерование, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси, устройство покрытия из мелко-зернистого плотного асфальтобетона, устройство технических средств организации дорожного движения», — сказано в технической документации в проекте к Госконтракту.

Всего объявлено 6 конкурсов:

— До 8 июня 2017 года отремонтируют 7 830 метров дорог за 197 млн рублей (стоимость работ за 1 км 25 170 тысяч рублей).

— Второй конкурс предусматривает ремонт 9 140 метров казанских улиц, благоустройство будет стоить 209,5 млн при оценке работ в 22 932 рубля за метр строительства.

— Еще один тендер предусматривает ремонт дорог в столице Татарстана на сумму в 197,2 млн рублей — отремонтируют 7,8 км дорог по цене в 25 340 рублей за метр, срок установлен до 9 июня 2017 года.

— К этой же дате дорожникам нужно будет сдать 4,4 км полотна дорог согласно еще одному публичному контракту на 109,4 млн рублей, при стоимости работ 24 741 за метр строительства.

— Пятый конкурс предполагает выполнение работ по ремонту БКК от Кировской дамбы до границ с Ново-Савиновским районом (в том числе ул. Несмелова). Обустройство обойдется бюджету республики в 195, 5 млн рублей. Отремонтируют 7,2 км дорожного полотна.

— Еще 111 млн дорожники потратят на замену дорожных знаков, светофоров и благоустройство внутриквартальных проездов по ул. Чистопольская с тротуарами по улице Четаева и внутриквартальных проездов по ул. Сибгата Хакима.

Стоит отметить, качество выполняемых работ должно соответствовать техническому заданию заказчика, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и иным действующим нормативно-правовым актам. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ. Подрядчик обязан их устранить за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

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