Восемь управляющих организаций региона получили лицензии

Как сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора, областной лицензионной комиссией одобрены заявления шести организаций из Волгограда (ООО «Жилконтроль», ООО «Новый город», ООО «Преображение», ООО «УК «Кировский», ООО «УК «Комфорт» и ООО «УК «Регион Юг»), а также две компании из Волжского (ООО «ЖКХ» и ООО «Инвест»).

Таким образом, на сегодняшний день на рынке коммунальных услуг региона имеют право работать 260 организаций. Из них только 169 компаний реально управляют многоквартирными домами.

В Госжилнадзоре отметили, что выдача лицензий производится по мере поступления заявок в лицензионную комиссию. Предварительно проводится проверка соискателя на соответствие его требованиям, и только после этого комиссия принимает решение о выдаче разрешительного документа очередной управкомпании. Однако, лицензию легче получить, чем сохранить на нее право. С начала года на недобросовестные УК наложено штрафов на общую сумму 1 миллион 605 тысяч рублей. За плохую работу две управляющие компании — ООО «ПаласСтройДом» и ООО «МДМ-КомСервис» уже лишились лицензий. Наведение порядка в сфере ЖКХ продолжается.