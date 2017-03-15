Мутко проконтролировал реконструкцию аэропорта «Храброво»
Зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко проконтролировал реконструкцию «Храброво». Чиновник прилетел в регион в среду, 15 марта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко проконтролировал реконструкцию «Храброво». Чиновник прилетел в регион в среду, 15 марта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Гендиректор ООО «Новапорт» Сергей Рудаков представил график работ и заверил, что аэропорт будет готов к чемпионату мира по футболу-2018. Сейчас в левой части пассажирского терминала работы выполнены более чем на 65%.
«Полностью завершены остекление главного фасада аэровокзала, монтаж алюминиевых конструкций купола. Внутри здания смонтированы эскалаторы и подъёмники. Также ведутся отделочные работы, на 85% установлена керамическая плитка на полу и стенах, продолжаются работы по облицовке стеновыми панелями и керамогранитом», — отметили в правительстве.
Кроме того, завершается прокладка магистралей отопления, водоснабжения, канализации и работы по монтажу систем. На привокзальной площади уже установили матчи освещения. Как заверил Сергей Рудаков, первую очередь аэровокзального комплекса сдадут летом.
Глобальная реконструкция «Храброво» включает два этапа — работы на
После реконструкции площадь пассажирского терминала составит 40 тысяч квадратных метров. Максимальный пассажиропоток составит 3,5 млн человек в год.