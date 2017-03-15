Мутко проконтролировал реконструкцию аэропорта «Храброво»

Гендиректор ООО «Новапорт» Сергей Рудаков представил график работ и заверил, что аэропорт будет готов к чемпионату мира по футболу-2018. Сейчас в левой части пассажирского терминала работы выполнены более чем на 65%.

«Полностью завершены остекление главного фасада аэровокзала, монтаж алюминиевых конструкций купола. Внутри здания смонтированы эскалаторы и подъёмники. Также ведутся отделочные работы, на 85% установлена керамическая плитка на полу и стенах, продолжаются работы по облицовке стеновыми панелями и керамогранитом», — отметили в правительстве.

Кроме того, завершается прокладка магистралей отопления, водоснабжения, канализации и работы по монтажу систем. На привокзальной площади уже установили матчи освещения. Как заверил Сергей Рудаков, первую очередь аэровокзального комплекса сдадут летом.

Глобальная реконструкция «Храброво» включает два этапа — работы на взлётно-посадочной полосе курирует Росавиация и финансирует федеральный бюджет. Окончание строительных работ по всему аэровокзальному комплексу намечено на март 2018 года.

После реконструкции площадь пассажирского терминала составит 40 тысяч квадратных метров. Максимальный пассажиропоток составит 3,5 млн человек в год.