Государственная налоговая инспекция будет реорганизована

Он также отметил, что реформа является самым важным событием, обозначившим работу Государственной налоговой службы в 2017 году.

Нынешняя структура налоговой службы была исторически унаследована еще с 1990 года, когда была организована Налоговая служба по территориальному принципу, — отметил Пушкуцэ. Он подчеркнул, что такой территориальный подход имеет некоторые преимущества, но также и ряд недостатков, которые становятся все более очевидны в последнее время.

С 1 апреля все 35 государственных территориальных налоговых инспекций и Главная государственная налоговая инспекция будут объединены и создана единая юридическая структура — Налоговая служба, с управляющими полномочиями по всей территории страны. Будут созданы четыре направления территориального налогового управления — Центр, Юг, Север, Кишинев.