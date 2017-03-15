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17:28 (мск), источник: Actualitati.md

Государственная налоговая инспекция будет реорганизована

Начиная с 1 апреля, путем реорганизации Главной государственной налоговой инспекции (IFPS) и поглощения территориальных государственных налоговых инспекций будет создано новое подразделение — Государственная налоговая служба. Об этом объявил на пресс-конференции директор ГГНИ Серджиу Пушкуцэ, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Он также отметил, что реформа является самым важным событием, обозначившим работу Государственной налоговой службы в 2017 году.

Нынешняя структура налоговой службы была исторически унаследована еще с 1990 года, когда была организована Налоговая служба по территориальному принципу, — отметил Пушкуцэ. Он подчеркнул, что такой территориальный подход имеет некоторые преимущества, но также и ряд недостатков, которые становятся все более очевидны в последнее время.

С 1 апреля все 35 государственных территориальных налоговых инспекций и Главная государственная налоговая инспекция будут объединены и создана единая юридическая структура — Налоговая служба, с управляющими полномочиями по всей территории страны. Будут созданы четыре направления территориального налогового управления — Центр, Юг, Север, Кишинев.

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