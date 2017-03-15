Больше ада: почему авиадискаунтеры любят провоцировать пассажиров
Дерзкость и эпатаж — удел стартапов на этапе роста бизнеса, поэтому «Победа» еще несколько лет нас будет развлекать своими выходками.
Дерзкость и эпатаж — удел стартапов на этапе роста бизнеса, поэтому «Победа» еще несколько лет нас будет развлекать своими выходками.
Двадцатилетний волейболист российского «Факела» Александр Кимеров ростом 2,15 метра не сумел разместиться в кресле самолета
Бортпроводник просит Кимерова покинуть самолет, не обращая внимания на просьбы других пассажиров оставить волейболиста на борту: «Если нужно перед вами встать на колени, мы встанем, просто, чтобы время не тратить», «Да вы же опозоритесь на всю страну!» Так ничего страшного, и даже очень хорошо, ведь, похоже, «Победе» именно это и нужно. Следственный комитет, конечно, проверит действия экипажа, но главное уже случилось: о «Победе» не написал только ленивый.
Скандала бояться не надо. Ни один западный лоукостер не живет без них. Главное, чтобы лоукостер перевозил как можно больше пассажиров.
И это правда. Скандалы стали частью классической модели низкобюджетных перевозчиков. Это произошло с легкой руки бессменного гендиректора Ryanair Майкла О’Лири — веселого ирландца, который то и дело эпатировал публику скандальными заявлениями, например, о том, что туалеты на борту Ryanair будут платными или что с полных людей будут взымать дополнительный сбор. И это еще самые пристойные из его шуток.
Бесплатный скандальный пиар, гарантирующий верхние строчки топов новостей, был по сути заменой рекламе, за которую нужно платить деньги (а дискаунтеры экономят на всем), и это работало.
Со временем, а, точнее, с преумножением количества пассажиров
Поэтому «Победа», которая, похоже, во многом равняется на своего успешного коллегу, еще несколько лет нас будет развлекать своими выходками.
Победа
Самым громким скандалом, связанным с российским лоукостером «Победа», до недавнего времени был инцидент, когда стюардесса не разрешила паре с грудным ребенком сесть вместе, несмотря на то, что в самолете были свободные места. Она заявила, что за возможность сидеть рядом следовало заплатить заранее. После приземления родителей встретила полиция, которую вызвали сотрудники «Победы». Также лоукостер поднял цены на дополнительные услуги, которые другие перевозчики предоставляют бесплатно — например, за провоз покупок из магазинов Duty Free. Компания судилась с Ространснадзором, который обязал ее разрешить провозить женские рюкзаки и дамские сумочки в качестве ручной клади.
Ryanair
В 2012 году ирландский лоукостер Ryanair запретил женщине, пережившей операцию на кишечнике, взять на борт необходимые медицинские приспособления. В 2002 году авиакомпания отказалась предоставлять инвалиду
Spirit
Американский лоукостер Spirit берет дополнительную плату за перевоз более чем одной сумки в салоне, за распечатку посадочного талона в аэропорту и за предоставление воды во время перелета. В 2012 году, когда появилась информация об агентах Секретной службы США, пользовавшихся услугами колумбийских проституток, лоукостер выпустил рекламу рейсов в Колумбию со слоганом «Больше секса за ваши деньги».
Iceland Express
В авиапарке Iceland Express всего два самолета, там нужно покупать не только еду, но любые дополнительные услуги, например, за пользование наушниками. При этом пассажиры компании регулярно жалуются на работу персонала и качество продуктов на борту. С 2010 года исландский лоукостер предлагает пассажирам iPad, за аренду которого нужно платить примерно $13.
Wizzair
Венгерская авиакомпания Wizzair взимает детский сбор в размере 27 евро даже за перевоз младенцев на коленях у взрослого пассажира. При этом один взрослый пассажир имеет право взять с собой только одного младенца. По правилам авиакомпании дети старше 2 лет уже младенцами не считаются. В блогах вызвала большой резонанс история, когда пассажирам Wizzair заявили о необходимости покупать «взрослый» билет двухлетнему сыну и оплачивать багажное место. Также компания запрещает путешествовать женщинам со сроком беременности свыше 35 недель.
AirBaltic
Компания AirBaltic организует рейсы по традиционным горнолыжным направлениям в Швецию и Норвегию. Практически треть суммы билета нужно доплачивать за провоз снаряжения — лыж или сноуборда. Пассажиры AirBaltic также оспаривали обоснованность цен на питание, на некоторых рейсах ужин стоит дороже, чем в ресторане.