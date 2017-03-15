Больше ада: почему авиадискаунтеры любят провоцировать пассажиров

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Двадцатилетний волейболист российского «Факела» Александр Кимеров ростом 2,15 метра не сумел разместиться в кресле самолета авиакомпании-дискаунтера «Победа». Ничего удивительного: лоукостеры всегда заказывают самолеты с небольшим шагом кресел, чтобы в лайнер вошло как можно больше кресел и, как следствие, пассажиров. В креслах, расставленных довольно близко друг к другу, может быть не совсем комфортно человеку стандартного роста, а уж высокорослому волейболисту и подавно. Поэтому Кимеров покинул свое кресло согласно выданному посадочному талону и занял другое, разместив ноги в проходе.

Но правила есть правила. За то, что можно сделать на борту любой авиакомпании, «Победа» берет дополнительные деньги. Поэтому своевольно поменять место в самолете пассажиру нельзя.

Бортпроводник просит Кимерова покинуть самолет, не обращая внимания на просьбы других пассажиров оставить волейболиста на борту: «Если нужно перед вами встать на колени, мы встанем, просто, чтобы время не тратить», «Да вы же опозоритесь на всю страну!» Так ничего страшного, и даже очень хорошо, ведь, похоже, «Победе» именно это и нужно. Следственный комитет, конечно, проверит действия экипажа, но главное уже случилось: о «Победе» не написал только ленивый.

Скандала бояться не надо. Ни один западный лоукостер не живет без них. Главное, чтобы лоукостер перевозил как можно больше пассажиров. Виталий Савельев Генеральный директор «Аэрофлота» в интервью ТАСС

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И это правда. Скандалы стали частью классической модели низкобюджетных перевозчиков. Это произошло с легкой руки бессменного гендиректора Ryanair Майкла О’Лири — веселого ирландца, который то и дело эпатировал публику скандальными заявлениями, например, о том, что туалеты на борту Ryanair будут платными или что с полных людей будут взымать дополнительный сбор. И это еще самые пристойные из его шуток. Бесплатный скандальный пиар, гарантирующий верхние строчки топов новостей, был по сути заменой рекламе, за которую нужно платить деньги (а дискаунтеры экономят на всем), и это работало. Кто-то, облачившись в белое пальто, возмутится очередной выходке О’Лири, а кто-то экономный зайдет на сайт Ryanair и купит дешевый билет. Впрочем, в интервью Financial Times О’Лири признавал, что дерзкость и эпатаж — удел стартапов на этапе роста бизнеса, и сожалел, что эти качества отталкивают значительное число потенциальных клиентов. Со временем, а, точнее, с преумножением количества пассажиров пиар-ходы Ryanair стали несколько респектабельнее.

О’Лири потребовалось более двадцати лет, чтобы превратить Ryanair в крупнейшую авиакомпанию Европы — это произошло по итогам 2016 года, когда ирландский перевозчик (117 млн пассажиров) обогнал Lufthansa Group (109,7 млн пассажиров).

Поэтому «Победа», которая, похоже, во многом равняется на своего успешного коллегу, еще несколько лет нас будет развлекать своими выходками. Победа

Источник: РИА

Самым громким скандалом, связанным с российским лоукостером «Победа», до недавнего времени был инцидент, когда стюардесса не разрешила паре с грудным ребенком сесть вместе, несмотря на то, что в самолете были свободные места. Она заявила, что за возможность сидеть рядом следовало заплатить заранее. После приземления родителей встретила полиция, которую вызвали сотрудники «Победы». Также лоукостер поднял цены на дополнительные услуги, которые другие перевозчики предоставляют бесплатно — например, за провоз покупок из магазинов Duty Free. Компания судилась с Ространснадзором, который обязал ее разрешить провозить женские рюкзаки и дамские сумочки в качестве ручной клади. Ryanair

Источник: AP

В 2012 году ирландский лоукостер Ryanair запретил женщине, пережившей операцию на кишечнике, взять на борт необходимые медицинские приспособления. В 2002 году авиакомпания отказалась предоставлять инвалиду кресло-каталку и судилась с ним и с аэропортом. Глава компании Майкл О'Лири часто заявлял о планах по экономии средств. В 2009 году он объявил, что собирается брать плату за пользование туалетом во время полета. Затем он пообещал переделать самолеты компании, добавив лишний ряд сидений вместо двух уборных комнат. Он также предлагал ввести стоячие места на коротких рейсах. Реализовано это не было. Spirit

Источник: AP 2017

Американский лоукостер Spirit берет дополнительную плату за перевоз более чем одной сумки в салоне, за распечатку посадочного талона в аэропорту и за предоставление воды во время перелета. В 2012 году, когда появилась информация об агентах Секретной службы США, пользовавшихся услугами колумбийских проституток, лоукостер выпустил рекламу рейсов в Колумбию со слоганом «Больше секса за ваши деньги». Iceland Express

Источник: Reuters

В авиапарке Iceland Express всего два самолета, там нужно покупать не только еду, но любые дополнительные услуги, например, за пользование наушниками. При этом пассажиры компании регулярно жалуются на работу персонала и качество продуктов на борту. С 2010 года исландский лоукостер предлагает пассажирам iPad, за аренду которого нужно платить примерно $13. Wizzair

Источник: Reuters

Венгерская авиакомпания Wizzair взимает детский сбор в размере 27 евро даже за перевоз младенцев на коленях у взрослого пассажира. При этом один взрослый пассажир имеет право взять с собой только одного младенца. По правилам авиакомпании дети старше 2 лет уже младенцами не считаются. В блогах вызвала большой резонанс история, когда пассажирам Wizzair заявили о необходимости покупать «взрослый» билет двухлетнему сыну и оплачивать багажное место. Также компания запрещает путешествовать женщинам со сроком беременности свыше 35 недель. AirBaltic

Источник: Reuters