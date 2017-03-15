Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
СМИ: 47-летняя жена Газманова выглядит в мини как школьница
Потепление океана идет быстрее, чем думали ученые
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
8Тайский День слона
18:22 (мск), источник: Forbes

Больше ада: почему авиадискаунтеры любят провоцировать пассажиров

Дерзкость и эпатаж — удел стартапов на этапе роста бизнеса, поэтому «Победа» еще несколько лет нас будет развлекать своими выходками.

Читайте также
Полицейские сняли волейболиста с рейса из-за длинных ног

Двадцатилетний волейболист российского «Факела» Александр Кимеров ростом 2,15 метра не сумел разместиться в кресле самолета авиакомпании-дискаунтера «Победа». Ничего удивительного: лоукостеры всегда заказывают самолеты с небольшим шагом кресел, чтобы в лайнер вошло как можно больше кресел и, как следствие, пассажиров. В креслах, расставленных довольно близко друг к другу, может быть не совсем комфортно человеку стандартного роста, а уж высокорослому волейболисту и подавно. Поэтому Кимеров покинул свое кресло согласно выданному посадочному талону и занял другое, разместив ноги в проходе.

Но правила есть правила. За то, что можно сделать на борту любой авиакомпании, «Победа» берет дополнительные деньги. Поэтому своевольно поменять место в самолете пассажиру нельзя.

Бортпроводник просит Кимерова покинуть самолет, не обращая внимания на просьбы других пассажиров оставить волейболиста на борту: «Если нужно перед вами встать на колени, мы встанем, просто, чтобы время не тратить», «Да вы же опозоритесь на всю страну!» Так ничего страшного, и даже очень хорошо, ведь, похоже, «Победе» именно это и нужно. Следственный комитет, конечно, проверит действия экипажа, но главное уже случилось: о «Победе» не написал только ленивый.

Скандала бояться не надо. Ни один западный лоукостер не живет без них. Главное, чтобы лоукостер перевозил как можно больше пассажиров.
Виталий СавельевГенеральный директор «Аэрофлота» в интервью ТАСС
Читайте также
Плата за воздух: самые неожиданные сборы лоукостеров

И это правда. Скандалы стали частью классической модели низкобюджетных перевозчиков. Это произошло с легкой руки бессменного гендиректора Ryanair Майкла О’Лири — веселого ирландца, который то и дело эпатировал публику скандальными заявлениями, например, о том, что туалеты на борту Ryanair будут платными или что с полных людей будут взымать дополнительный сбор. И это еще самые пристойные из его шуток.

Бесплатный скандальный пиар, гарантирующий верхние строчки топов новостей, был по сути заменой рекламе, за которую нужно платить деньги (а дискаунтеры экономят на всем), и это работало. Кто-то, облачившись в белое пальто, возмутится очередной выходке О’Лири, а кто-то экономный зайдет на сайт Ryanair и купит дешевый билет. Впрочем, в интервью Financial Times О’Лири признавал, что дерзкость и эпатаж — удел стартапов на этапе роста бизнеса, и сожалел, что эти качества отталкивают значительное число потенциальных клиентов.

Со временем, а, точнее, с преумножением количества пассажиров пиар-ходы Ryanair стали несколько респектабельнее.

О’Лири потребовалось более двадцати лет, чтобы превратить Ryanair в крупнейшую авиакомпанию Европы — это произошло по итогам 2016 года, когда ирландский перевозчик (117 млн пассажиров) обогнал Lufthansa Group (109,7 млн пассажиров).

Поэтому «Победа», которая, похоже, во многом равняется на своего успешного коллегу, еще несколько лет нас будет развлекать своими выходками.

Победа

Источник: РИА

Самым громким скандалом, связанным с российским лоукостером «Победа», до недавнего времени был инцидент, когда стюардесса не разрешила паре с грудным ребенком сесть вместе, несмотря на то, что в самолете были свободные места. Она заявила, что за возможность сидеть рядом следовало заплатить заранее. После приземления родителей встретила полиция, которую вызвали сотрудники «Победы». Также лоукостер поднял цены на дополнительные услуги, которые другие перевозчики предоставляют бесплатно — например, за провоз покупок из магазинов Duty Free. Компания судилась с Ространснадзором, который обязал ее разрешить провозить женские рюкзаки и дамские сумочки в качестве ручной клади.

Ryanair

Источник: AP

В 2012 году ирландский лоукостер Ryanair запретил женщине, пережившей операцию на кишечнике, взять на борт необходимые медицинские приспособления. В 2002 году авиакомпания отказалась предоставлять инвалиду кресло-каталку и судилась с ним и с аэропортом. Глава компании Майкл О'Лири часто заявлял о планах по экономии средств. В 2009 году он объявил, что собирается брать плату за пользование туалетом во время полета. Затем он пообещал переделать самолеты компании, добавив лишний ряд сидений вместо двух уборных комнат. Он также предлагал ввести стоячие места на коротких рейсах. Реализовано это не было.

Spirit

Источник: AP 2017

Американский лоукостер Spirit берет дополнительную плату за перевоз более чем одной сумки в салоне, за распечатку посадочного талона в аэропорту и за предоставление воды во время перелета. В 2012 году, когда появилась информация об агентах Секретной службы США, пользовавшихся услугами колумбийских проституток, лоукостер выпустил рекламу рейсов в Колумбию со слоганом «Больше секса за ваши деньги».

Iceland Express

Источник: Reuters

В авиапарке Iceland Express всего два самолета, там нужно покупать не только еду, но любые дополнительные услуги, например, за пользование наушниками. При этом пассажиры компании регулярно жалуются на работу персонала и качество продуктов на борту. С 2010 года исландский лоукостер предлагает пассажирам iPad, за аренду которого нужно платить примерно $13.

Wizzair

Источник: Reuters

Венгерская авиакомпания Wizzair взимает детский сбор в размере 27 евро даже за перевоз младенцев на коленях у взрослого пассажира. При этом один взрослый пассажир имеет право взять с собой только одного младенца. По правилам авиакомпании дети старше 2 лет уже младенцами не считаются. В блогах вызвала большой резонанс история, когда пассажирам Wizzair заявили о необходимости покупать «взрослый» билет двухлетнему сыну и оплачивать багажное место. Также компания запрещает путешествовать женщинам со сроком беременности свыше 35 недель.

AirBaltic

Источник: Reuters

Компания AirBaltic организует рейсы по традиционным горнолыжным направлениям в Швецию и Норвегию. Практически треть суммы билета нужно доплачивать за провоз снаряжения — лыж или сноуборда. Пассажиры AirBaltic также оспаривали обоснованность цен на питание, на некоторых рейсах ужин стоит дороже, чем в ресторане.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Переход наличности. Михаил Прохоров – продавец года по версии Forbes
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу этики
Дата визита Ангелы Меркель в Москву согласована
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
Минюст США обвинил во взломе Yahoo двух сотрудников ФСБ
Максим Орешкин и Павел Дуров вошли в клуб молодых лидеров мира
«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом
Госдума приняла во втором чтении закон о натуральных выплатах в ОСАГО
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Регистрация машино-мест как недвижимости осталась недоступной
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь