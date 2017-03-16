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12:02 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородское правительство решило создать государственный индустриальный парк в г. Дзержинск на площади 300 га

Правительство Нижегородской области решило создать государственный индустриальный парк в г.о. Дзержинск. Об этом и.о. вице-губернатор региона Евгений Люлин сообщил на заседании коллегии регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства 15 марта 2017 года.

По его словам, индустриальный парк разместится на территории более 300 га.

«В ближайшее время будет создана управляющая компания, и начнется работа по подведению необходимой энергетической и коммунальной инфраструктуры. То есть мы создаем индустриальный парк, который будет обладать всеми необходимыми возможностями, в первую очередь энергетическими и логистическими, для создания там новых производств», — подчеркнул Люлин.

Он также сообщил, что, помимо государственного индустриального парка, правительство планирует создать частные промышленные парки, которые разместятся на территории крупных предприятий Нижегородской области.

«Сейчас создаем законодательную базу для тех предприятий, которые будут обеспечены необходимой инфраструктурой, чтобы привлекать туда инвесторов и размещать производства. Сейчас прорабатываем организационные вопросы», — сказал Евгений Люлин, добавив, что резидентам планируется предоставлять налоговые преференции.

Напомним, в ноябре 2016 года сообщалось, что губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил минпрому подобрать в регионе земельные участки под индустриальные парки до конца года.

«В следующем году надо заняться обустройством этих участков и привлечением резидентов, чтобы индустриальные парки заработали», — сказал тогда глава региона.

Ранее, в сентябре 2016 года, сообщалось, что правительство региона рассматривает возможность создания двух индустриальных площадок размером более 100 га в промзоне Дзержинска.

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