Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
В Госдуме предложили расселить все «хрущевки» в России
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
СМИ: 47-летняя жена Газманова выглядит в мини как школьница
Потепление океана идет быстрее, чем думали ученые
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
8Тайский День слона
18:52 (мск), источник: 112.ua

Нацбанк предложил ввести санкции против банков с российским госкапиталом

Национальный банк Украины предложил ввести санкции против банков с российским капиталом. Об этом во время брифнга заявил первый заместитель главы Нацбанка Яков Смолий.

Источник: 112.ua

Напомним, что в течение нескольких дней банки с российской долей в капитале подвергались нападениям по всей Украине. После этого, вчера дочерний украинский банк «Сбербанка» России ввел ограничения на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.

СНБО дал Нацбанку и СБУ сутки для внесения предложений о санкциях против банков с российским капиталом.

Отметим, в Украине работают следующие банки с российским капиталом: VS Bank, БМ Банк, Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк.

Комментарии
1
Александр
Гнать их всех из страны Доллар по 70 переживем Сухарей за 3 года насушили
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В кинотеатре "Жовтень" состоялся первый кинопоказ для родителей с малышами
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу этики
Дата визита Ангелы Меркель в Москву согласована
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
Минюст США обвинил во взломе Yahoo двух сотрудников ФСБ
Максим Орешкин и Павел Дуров вошли в клуб молодых лидеров мира
«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом
Госдума приняла во втором чтении закон о натуральных выплатах в ОСАГО
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Московские дороги помоют с шампунем
Как читать рекламу недвижимости между строк
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь