Нацбанк предложил ввести санкции против банков с российским госкапиталом
Национальный банк Украины предложил ввести санкции против банков с российским капиталом. Об этом во время брифнга заявил первый заместитель главы Нацбанка Яков Смолий.
Национальный банк Украины предложил ввести санкции против банков с российским капиталом. Об этом во время брифнга заявил первый заместитель главы Нацбанка Яков Смолий.
Напомним, что в течение нескольких дней банки с российской долей в капитале подвергались нападениям по всей Украине. После этого, вчера дочерний украинский банк «Сбербанка» России ввел ограничения на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.
Отметим, в Украине работают следующие банки с российским капиталом: VS Bank, БМ Банк, Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк.