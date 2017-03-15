Нацбанк предложил ввести санкции против банков с российским госкапиталом

Напомним, что в течение нескольких дней банки с российской долей в капитале подвергались нападениям по всей Украине. После этого, вчера дочерний украинский банк «Сбербанка» России ввел ограничения на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.