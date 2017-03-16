В Воронеже концессионер вложит 60 млн рублей в реконструкцию и ремонт подземного перехода у цирка

В среду, 15 марта, состоялось заседание Совета Воронежской горДумы. Главной темой стало открытие конкурса на заключения договора концессии на реконструкцию подземного перехода на перекрестке 20-летия Октября и Кирова около цирка. Площадь объекта превышает 3 тысячи квадратных метров.

Вице-мэр Алексей Антиликаторов объяснил, что власти для поддержания объекта в достойном состоянии с привлечением третьих лиц есть возможность сдать переход в аренду или в концессию. Горадминистрация склоняется ко второму варианту.

Какие плюсы у концессии по сравнению с арендой:

1. Арендатора можно обязать проводить лишь текущий ремонт. А концессионера — организовывать реконструкцию. То есть менять и восстанавливать несущие конструкции.

2. В случае аренды перехода договор подпишут по результату аукциона, а не конкурса. Таким образом, власти отберут лучшее предложение по цене, а не по качеству.

3. У арендатора автоматически будет право на преимущественный выкуп объекта. Концессионер же сможет выкупить переход лишь после решения мэрии.

4. При повреждении или случайной гибели объекта арендатор ответственности нести не будет. Отвечать за все придется муниципалитету. В случае же с концессией — риск на концессионере.

«Концессионное соглашение планируется сроком на 20 лет, — пояснил Алексей Антиликаторов. — Работы оцениваются в 60 млн рублей».

Власти позаботились о том, чтобы отсечь от конкурса недобросовестных инвесторов. Для этого установили задаток обеспечения заявки в конкурсе в 5 млн рублей. Кроме того, еще 5 млн предстоит потратить в качестве обеспечения исполнения обязательств.

Важный вопрос — что же произойдет с многочисленными кисками и павильонами в подземном переходе? Изначально их демонтируют. Однако после заключения договора концессионер имеет право вернуть торговые точки на занимаемые места.

«Никто единовременного вложения 60 млн рублей не требует. По условиям договора, реконструкция не может длится более 3 лет», — подытожил Алексей Антиликаторов.

Отметим, мэрия планировала опубликовать конкурс в ноябре 2016 года. Однако процесс отложила, дабы обсудить этот вопрос с предпринимателями.