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18:58 (мск), источник: Sputnik.by

СМИ: экспорт «белорусских» яблок из Польши в РФ восстановлен

Сообщается, что уже в прошлом году экспорт польских яблок практически приблизился к досанкционному уровню.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Экспорт в Россию из Польши яблок под видом белорусских восстановлен, передает в среду польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

По информации издания, экспорт яблок увеличен до уровня 2013 года благодаря тому, что предприниматели кроме новых рынков сбыта смогли обойти продовольственное эмбарго, которое ввела Россия в 2014 году.

При этом, как отмечает издание, санкционные фрукты попадают в российские магазины под видом белорусских, при этом обе стороны действуют по принципу «не спрашивай, не отвечай».

В 2013 году Польша экспортировала в Россию более 1,2 миллиона тонн яблок, после введения санкций экспорт сократился чуть меньше, чем на треть, а в прошлом году экспорт снова увеличился почти до досанкционной отметки. Польша является крупнейшим производителем яблок в Европе.

Россельхознадзор в свою очередь в последнее время регулярно сообщает о задержании больших партий польских яблок, поступающих из Беларуси.

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