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09:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Южном Урале осталось снести 469 домов

На совещании в областном правительстве сегодня обсудили переселение из аварийного жилья.

Как выяснилось, сносить ветхие дома торопятся далеко не во всех городах и районах.

К этому моменту расселили одну тысячу 200 домов, но четверть из них еще служит «напоминанием» о прошлом. И, кстати, несет серьезную опасность в настоящем. В заброшенных ветхих строениях то играют дети, то собираются бродяги.

«Нам надо снести 469 домов, которые или уже освобождены, или будут освобождены в процессе реализации программы этого года», — сообщает Виктор Тупикин, министр строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Глава региона прозрачно намекнул главам территорий, что пора «проснуться». Тем более, до окончания федеральной программы переселения осталось несколько месяцев. Это произойдет 1 сентября.

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