Воронежцев приглашают обсудить застройку Тенистого

Проект планировки квартала по улице Тепличная, 26д в микрорайоне Тенистый мэрия обсудит с горожанами на общественных слушаниях. В этом месте ООО «Строительно-финансовая компания “Воронежстрой”» намерено построить четыре кирпичных 10-этажных жилых дома. Об этом говорится в соответствующем постановлении администрации.

Предполагается, что новый квартал появится на участке в 2 га. Общая жилая площадь комплекса составит 19,1 тысячи кв.м. По предварительным подсчётам, жителями домов станут 638 человек. На первом этаже одной из высоток застройщик планирует организовать детский сад на 45 мест.

В проекте указано строительство двухэтажной автостоянки на 84 машиноместа. Кроме того, предусмотрены открытые парковки — 98 мест. При этом по норме застройщик обязан обеспечить 235 мест под автомобили. Недостаток объясняют наличием двух гаражных кооперативов в шаговой доступности.

Публичные слушания назначены на 14 апреля 2016 года. Мероприятие пройдёт в «Доме архитектора».