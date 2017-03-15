Казахстанские банки после атаки хакеров экстренно усилят системы безопасности

Война, которая развернулась сейчас на невидимом фронте (с иностранными хакерами) вынудила крупнейшие банки Казахстана выпустить совместное заявление. В специальном обращении «Каспи», «Халык банк», «Qazkom», «Сбербанк» и «Банк Астаны» предупредили клиентов о возможных атаках кибермошенников.

Злоумышленники распространяют в интернете ссылки — это вредоносная программа, которая крадет персональные данные клиента и снимает со счетов все средства. В банках Казахстана уверяют, что их специалистам удалось помешать преступникам.

Сразу несколько крупнейших казахстанских банков подверглись хакерским атакам. За неделю мошенники предприняли уже несколько попыток хищения денег, сообщает телеканал КТК.

«За последние несколько недель международные кибермошенники предприняли ряд попыток хищения денег с банковских счетов казахстанцев. К счастью, банковские онлайн-сервисы надежно защищены от взлома, поэтому банкам удалось помешать преступникам», — говорится в заявлении банков.

Сегодня ажиотаж вокруг этой темы многократно усилился. Ведь в целях защиты некоторые банки ограничили доступ к онлайн-покупкам и денежным переводам. Этого клиенты не могли не заметить. На перебои жалуются повсеместно.

«Вот даже сегодня прихожу в магазин, мне нужно было купить продукты с утра. Расплачиваться картой, у меня не принимают. Мне чек — выдают отказ. Что мне приходится делать? Мне стыдно, у меня ощущение, что у меня нет денег. У меня не было наличных, я решила расплатиться картой и что делать? Пришлось развернуться и уйти», — рассказывает жительница Алматы Ирина Муратова.

Самые горячие дискуссии развернулись, конечно же, в интернете. Банкам пришлось объясняться. Но не везде в происходящем винят хакеров. В «Нурбанке», к примеру, запрет на онлайн-платежи объяснили некими техническими работами.

«Причин для беспокойства нет. Технические работы будут завершены у нас вот на днях, в ближайшее время, по окончании которых уже все клиенты смогут проводить операции онлайн», — сообщила пресс-секретарь АО «Нурбанк» Айгуль Касенова.

Остальные банки сообщили журналистам, что сейчас заняты экстренным усилением систем безопасности. Ведь международные мошенники до сих предпринимают попытки хищения средств с карт клиентов. Банкиры теперь рассылают всем предупреждения и советуют казахстанцам быть очень осторожными.

«Обезопасить себя от подобных способов мошенничества поможет простая бдительность. Каждый раз, когда вас просят сообщить какие-либо банковские реквизиты, открыть файл или перейти по ссылке, помните про возможные последствия», — советуют банкиры.

В случае компрометации данных или обнаружения фактов проведения с банковских счетов несанкционированных транзакций посредством системы интернет-банкинг необходимо незамедлительно обратиться в контакт-центр.