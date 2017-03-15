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20:13 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанские банки после атаки хакеров экстренно усилят системы безопасности

За неделю мошенники совершили несколько попыток хищения денег.

Источник: Nur.kz

Сразу несколько крупнейших казахстанских банков подверглись хакерским атакам. За неделю мошенники предприняли уже несколько попыток хищения денег, сообщает телеканал КТК.

Злоумышленники распространяют в интернете ссылки — это вредоносная программа, которая крадет персональные данные клиента и снимает со счетов все средства. В банках Казахстана уверяют, что их специалистам удалось помешать преступникам.

Война, которая развернулась сейчас на невидимом фронте (с иностранными хакерами) вынудила крупнейшие банки Казахстана выпустить совместное заявление. В специальном обращении «Каспи», «Халык банк», «Qazkom», «Сбербанк» и «Банк Астаны» предупредили клиентов о возможных атаках кибермошенников.

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«За последние несколько недель международные кибермошенники предприняли ряд попыток хищения денег с банковских счетов казахстанцев. К счастью, банковские онлайн-сервисы надежно защищены от взлома, поэтому банкам удалось помешать преступникам», — говорится в заявлении банков.

Сегодня ажиотаж вокруг этой темы многократно усилился. Ведь в целях защиты некоторые банки ограничили доступ к онлайн-покупкам и денежным переводам. Этого клиенты не могли не заметить. На перебои жалуются повсеместно.

«Вот даже сегодня прихожу в магазин, мне нужно было купить продукты с утра. Расплачиваться картой, у меня не принимают. Мне чек — выдают отказ. Что мне приходится делать? Мне стыдно, у меня ощущение, что у меня нет денег. У меня не было наличных, я решила расплатиться картой и что делать? Пришлось развернуться и уйти», — рассказывает жительница Алматы Ирина Муратова.

Самые горячие дискуссии развернулись, конечно же, в интернете. Банкам пришлось объясняться. Но не везде в происходящем винят хакеров. В «Нурбанке», к примеру, запрет на онлайн-платежи объяснили некими техническими работами.

«Причин для беспокойства нет. Технические работы будут завершены у нас вот на днях, в ближайшее время, по окончании которых уже все клиенты смогут проводить операции онлайн», — сообщила пресс-секретарь АО «Нурбанк» Айгуль Касенова.

Остальные банки сообщили журналистам, что сейчас заняты экстренным усилением систем безопасности. Ведь международные мошенники до сих предпринимают попытки хищения средств с карт клиентов. Банкиры теперь рассылают всем предупреждения и советуют казахстанцам быть очень осторожными.

«Обезопасить себя от подобных способов мошенничества поможет простая бдительность. Каждый раз, когда вас просят сообщить какие-либо банковские реквизиты, открыть файл или перейти по ссылке, помните про возможные последствия», — советуют банкиры.

В случае компрометации данных или обнаружения фактов проведения с банковских счетов несанкционированных транзакций посредством системы интернет-банкинг необходимо незамедлительно обратиться в контакт-центр.

Главный совет от казахстанских банков: чтобы не стать жертвой киберпреступников, ни в коем случае не сообщайте никому свои конфиденциальные данные: логины, пароли, номера карт и пин-коды.

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