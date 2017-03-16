В Красноярском крае коммунальщики покрасили воду, чтобы выявить должников

Информация об этом тут же разлетелась по соцсетям. На запросы перепуганных боготольцев в управляющих компаниях города пояснили: таково было распоряжение мэрии. Специалисты же Роспотребнадзора пояснили, что введение пищевого красителя «Уранин-А» в системы теплоснабжения вполне законно — им нередко пользуются в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды. Кстати, выбранный мэрией способ борьбы с неплательщиками уже дал результаты — за последние дни расход горячей воды значительно уменьшился.